▲馨亞《Sweet Love 點點馨》單曲正式發片。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）

年僅18歲的新人偶像「馨亞」今（30）日舉辦記者會，發行單曲《Sweet Love 點點馨》，因為她清純甜美的形象，外界給她「學生女神」的封號。由於發片是她一直以來的夢想，如今她夢想成真，想到過去的點點滴滴，在記者會上不斷落淚，經紀公司為她準備神秘祝福卡片，給她一個意外的驚喜。

▲馨亞《Sweet Love 點點馨》單曲正式發片。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）

其實馨亞內心充滿許多感謝，發片的路上走得跌跌撞撞，曾經想過放棄的念頭她提到，會因為網路上酸民批評，情緒受到影響，開始對自己沒信心，因此萌生放棄念頭，不過之後她轉變想法，覺得把自己的事情做好，不要花太多心思在負面評論上，心情就比較不會受到影響。

▲馨亞《Sweet Love 點點馨》單曲正式發片，楊丞琳捎上祝福卡片，馨亞驚喜落淚。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）

楊丞琳是馨亞的從國中時期以來的偶像，經紀公司特地請楊丞琳親自寫上祝福話語，在記者會尾聲時，送上此祝福卡片！主持人黃子佼讓馨亞自己打開卡片，並唸出祝福話語：「馨亞，相信自己一定是最棒的！加油！」當她仔細一看簽名，是楊丞琳親筆寫下的祝福話語時，當場淚崩。