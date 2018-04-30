▲張勛傑（右）為冬泳做準備。（圖／三立提供 , 2018.4.30）

藝人張勛傑為三立節目《愛玩客》本周播出的「挺進戰鬥民族極光祕境」特輯，特地「復出」主持，沒想到竟意外邂逅俄國版艾瑪史東，讓他徹底暈船，竟上演就地成婚戲碼，兩人還在雪地穿著泳衣，相當瘋狂。

張勛傑在出發前發下豪語，要讓俄羅斯戰鬥民族見識台灣人的瘋狂，節目組要求張勛傑在路上隨機找人陪他挑戰「冬泳」，沒想到竟就此邂逅「俄國艾瑪史東」，本以為這是一項艱難任務，豈料第一個就問到神似艾瑪史東的俄國大美女，兩人在零下近20度的低溫中攜手挑戰雪地「冬泳」，張勛傑被共患難的激情沖昏頭，更當眾求婚，堪稱此趟「最瘋狂」。

▲張勛傑雪地邂逅美女想婚。（圖／三立提供 , 2018.4.30）

近年吹起「極光熱」，許多人爭相看極光，連蘇打綠主唱青峰、天心等藝人都曾當過「追光者」，其實看極光運氣非常重要，「極光首都」莫曼斯克是目前超熱門賞極光地區，張勛傑與團隊第1天從晚上9點等到隔天凌晨4點，足足等了7個小時仍撲空，所幸第2天晚上出現極光，也讓他開心地邊跑邊喊：「極光！我終於追到你啦。」