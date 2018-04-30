接軌智慧醫療趨勢 長榮大學護理學系智慧情境模擬中心揭牌



(中央社訊息服務20180430 18:05:35)為將醫療智慧科技軟硬體加入傳統護理教學中，讓學生接軌智慧醫療科技趨勢，長榮大學護理學系智慧情境模擬中心於4月30日舉行揭幕，此亦為全國第一所有此設備的大學。 智慧情境模擬中心設置有智慧病房模擬室及醫護資訊示範室，藉以縮短學生實習時，護理資訊作業實務操作適應期，提高未來職場適應力及資訊力。在牆另一面，設置溫柔產房模擬室及加護病房模擬室，透過這樣對照，凸顯生死搏鬥的護理專業性，也提醒著護理學生所選擇的工作是一項時時面對生命交關的志業。 揭牌典禮特邀長榮大學董事長楊四海、校長李泳龍等貴賓共同進行揭牌。李泳龍表示，對的事就要快做，醫學設備的進展很快，學校端也需與時俱進，才能給學生最好的教育，之後才能在醫療上給病者最好的服務，因此將全力支持好的設備投資與發展，讓學校成為優質大學。 護理學系系主任許雅娟指出，本校雖沒有附設醫院，但在學校大力支持下，我們把醫院最新的設備搬進學校。除了硬體的設備外，在軟體上，在每間模擬室都有護理學系與美術系學生共同合作彩繪作品，透過此過程，以此跨領域的結合，讓雙方能相互學習與理解。在智慧情境模擬教室中操作的演練與相關資料，都會錄影並上傳到雲端，讓學生能進行更多的練習，達到學習無空間感。 配合智慧情境模擬中心揭幕使用，也適逢護理學系創系滿20周年，系上辦理為期一週「蛻變：從傳統到科技，從教室走到社區」系列慶祝活動，30日中午12點到下午2點在體育館前，將辦師生穿著重達7公斤妊娠服裝來體驗女性懷孕跑跳碰及生產滋味。 除體驗活動外，也將邀請畢業有成的學長姐與學弟妹分享職場生涯規劃外，也辦理國小學衛生教育活動；另外，護理學系碩士班在職學生也透過長榮之聲廣播電台宣導醫療保健常識。系主任許雅娟將與衛生保健組營養師黃淑靜合作，在5月2日晚上7點，為大潭社區民眾開講「我是老化？還是失智？」 5月5日為系列活動的最後一天，將舉辦護理學系加冠暨派遣典禮，亦將邀請所有護理系友及退休護理教師回校聚會，一起見證護理學系的成長與蛻變。



訊息來源：長榮大學



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