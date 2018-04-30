107年智慧財產權校園深耕宣導團即日起開放報名囉 歡迎中小學報名申請



(中央社訊息服務20180430 17:53:03)行動載具的普及率日漸上升，手機、平板等行動載具成為學生接觸網路的主要媒介，圖文利用與分享的行為亦隨處可見，為了讓學生瞭解正確的智慧財產權觀念，經濟部智慧財產局賡續舉辦智慧財產權校園深耕宣導活動，以國小、國中及高中職的學生為主要宣導對象，活動自民國93年起至106年為止，共有1,279所學校參與宣導，參與的學生數多達25萬8,844人。



本宣導活動將針對不同學齡層，規劃安排適合該學齡層的宣導方式：針對國小學齡層，將安排戲劇演出或團康互動的方式，搭配貼近學生生活的情節，扎根智慧財產權的基本概念；國中及高中職方面則是透過時事案例或影片分析說明，強化學生的智慧財產權相關法律知識，並釐清生活中時常混淆的智慧財產權相關迷思，同時加強宣導創作不抄襲、尊重著作權及不購買仿冒盜版商品等觀念，以加深學生對於智慧財產權的認知。



107年智慧財產權校園深耕宣導活動將於5月正式開跑，活動將持續進行到11月底結束(7月及8月因逢暑假期間將暫停活動進行)，預定開放100所學校名額報名參加。



為使保護智慧財產權觀念完全傳達到每一所校園中，將優先規劃近三年內未參與本活動之學校進行宣導，歡迎國小、國中及高中職學校踴躍報名參加（因考量交通及人力問題，本活動以臺灣本島為宣導範圍）。



線上報名系統：http://bit.ly/2r08bRe活動服務專線：中華民國全國中小企業總會02-23660812分機124江昇暉先生。



主辦單位：經濟部智慧財產局 執行單位：中華民國全國中小企業總會 (廣告)



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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