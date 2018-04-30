台東縣南方以南－南迴藝術計劃五月底登場 黃縣長希結合地方特色創生南迴產業



(中央社訊息服務20180430 17:51:37)台東縣政府籌辦的「南方以南－南迴藝術計劃」活動，將於5/26-9/1正式開展．為台東首屆全新藝術計劃，計劃沿海岸線間台九線南迴公路段，涵蓋達仁、金峰、大武、太麻里四鄉，邀請20位國內外及南迴在地藝術家共同參與，預計舉辦50餘場民眾參與具有教育性質活動．縣長黃健庭表示，縣府推動此一活動不僅著眼於藝術創作，更希望透過藝術家與地方長期性交流，讓藝術與在地生活、傳統文化產生火花，吸引年輕的鄉親返鄉，帶動南迴地區產業文化的永續發展。 為了宣傳此一活動，台東縣政府今(30)日舉行展前記者會，黃健庭縣長表示，台東縣這幾年整體發展良好，但是南迴線發展相對較弱，長時間他一直苦思如何創造南A線的國際亮點，他曾在二年前縣議會的施政報告中，針對未來縣府將在南迴線辦理的醫療、交通建設、文化、產業及環境整理改造等工作，做非常完整的說明，期盼南迴四鄉能夠與台東各區域有一樣的發展，例如縣府近年來在南迴四鄉推廣紅藜、小米等產業。 對於南迴的改造工程，縣府也進行跨局處會議研商，以及運用中央推動設計翻轉地方創生機會，不過，在經過與同仁及地方人士的討論後，希望將南迴豐沛文化底蘊、獨特的環境地景、純樸的城鄉聚落，以「創生」的概念，由下而上的概念，轉化為地方創生的養分，而且也邀請日本知名的日本社區設計與地方創生的推手山崎亮擔任臺東國際設計顧問，並安排前往南迴地區與大家面對面的說明及討論，未來5/26-9/1的展期中也將邀請20位國內外及南迴在地藝術家共同參與，預計舉辦50餘場民眾參與具有教育性質活動．並有駐校藝術家的計畫，希望運用結合南迴地區特色，以大型藝術裝置作品進駐與在地連結，並透過文化研究及民眾參與活動，將南迴自然景觀、海岸地貌、地方文化及歷史傳統等結合多元藝術文化創新展現，強化地方發展特色，吸引地方優質人才回鄉。 縣府文化處指出，本計畫將定點展出數件大型裝置作品，此外，鼓勵在地藝術創作，公開徵選出10位（組）創作者，其中4名為南迴在地部落青年與創作者，除20件作品展演外，預計規劃推動更多長期性的教育計劃與參與活動，包含講座、工作坊、導覽、放歌會、藝文之旅與駐校課程等，協助推廣在地文化並增強藝文理解與交流。「南方以南－南迴藝術計劃」將於5月26於大武轉運站舉行開幕儀式，讓外地藝術創作者、在地居民、文化工作者合力接引，繼續尋覓南迴現實中所隱匿的寶藏。



訊息來源：台東縣政府



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