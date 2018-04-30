全面數位化 資訊整合平台創造嶄新商機



(中央社訊息服務20180430 17:40:50)數位化正在改變全世界的經濟、法律與商業環境，隨著數位經濟的法規環境日益完整，唯有轉型成功的企業才能創造商機。根據世界經濟論壇（WEF）估算，未來10年內產業數位化將會帶來超過100兆美元的經濟效益。



歐盟即將於2018年5月下旬實施「歐盟通用資料保護規則」（GDPR），針對個資保護訂下了更嚴謹的規範，對於涉及歐盟公民個資處理的產業如跨境交易、金融服務、電子商務等將帶來深遠的影響；經濟合作暨發展組織（OECD）預計於2020年提出數位經濟課稅規則，以因應企業經營模式的轉變。



早在2016年的WEF達沃斯年會上，經濟學家施瓦布（Klaus Schwab）便提出「第四次工業革命」的概念；無論何種產業或企業規模，若要在業界維持競爭力，必定會面臨數位轉型的課題。



然而，富比世雜誌（Forbes）的一項調查顯示，84%的企業未能成功轉型數位化。事實上，企業經常在「陣痛期」就耗費了大量成本，更遑論看見實質效益。



針對數位化的挑戰，InfoPower英丰寶資訊推出了數位整合的解決方案，以協助國內中小企業盡快轉型。PENTAmarketing五略數位行銷服務以使用者為本（u-centric），企業人員僅需具備基礎文書處理技能就可以立即上手，不須改變使用者行為，大幅減少導入新系統時的學習成本。



PENTAmarketing是國內第一個結合大數據與精準行銷的解決方案，從產品上市前的市場分析、客戶關係、行動商務到前線人員的銷售端，都是PENTAmarketing的管理範圍。PENTAmarketing運用了大數據的技術將各項數據進行整合，使各種類型的資料都能夠得到充分利用，結合歷史資料與非結構化資料。



20餘年來致力於大數據商業應用的InfoPower總經理林哲斌表示：「數位轉型的成功因素有二，內部溝通與資訊整合。」企業的內部人員需要先具備轉型的共識，才能夠有效運用工具，改善管理效率並獲得業績成長。另一方面，長期來看，企業選擇解決方案時應更注重整合功能，創造不同數據間的整合效益。



數位時代不僅帶來新的商業挑戰，也開展更多嶄新商業模式的可能。相較於大型企業，中小型企業甚至更能夠敏捷反應產業變化，進行系統性的變革。中小企業曾經掌握了台灣的經濟命脈，下一步，是時候進行全面數位化了。



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訊息來源：英丰寶資訊股份有限公司



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