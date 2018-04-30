2018年世界中學生運動會 林署長德福授旗 期許選手突破自我中央社 (2018-04-30 17:46)
2018年世界中學生運動會 林署長德福授旗 期許選手突破自我
(中央社訊息服務20180430 17:40:01)2018年世界中學生運動會中華代表團今（30）日舉行授旗典禮，教育部體育署林德福署長親自授旗，並勗勉選手除了在競賽中汲取經驗，爲日後各項國際賽會奠定基礎之外，更能夠以文化交流之姿，拓展國際視野，實踐全人發展的體育教育精神。
本賽會訂於107年5月2日至8日於摩洛哥舉行，我國遴派田徑、游泳、體操、射箭、網球、跆拳道、空手道、柔道、角力、拳擊等10種運動，107名選手、24名教練參賽及團本部職員共計158人，代表團於授旗典禮後即整裝飛往摩洛哥。
世界中學生運動會自2018年起，改為每2年舉辦1次，旨在加強各國和地區之間中學生的交流與溝通，透過參與各項體育比賽和文化教育活動，相互學習，彼此尊重，共享盛會帶來的快樂和友誼。
林署長於授旗典禮中鼓勵選手，藉由這次代表國家參賽的機會，以賽會友，進行實質文化交流，以增廣國際視野，讓自己成為擁有世界觀的青年，同時期望選手們能秉持運動家的精神與風度，全力以赴，追求自我突破，並以爭取我國參賽最佳成績為目標，為國爭光，且促進國際交流，增強國際友誼，提升國家形象。
訊息來源：教育部體育署
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