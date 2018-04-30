大葉大學傳藝學程畢業影展「克拉」 每個人都是獨一無二的鑽石



(中央社訊息服務20180430 17:25:28)大葉大學〈Da-Yeh University〉傳播藝術學士學位學程舉辦畢業影展「克拉CARAT」，展出8部大四生製作的影視作品。每一顆鑽石的切割都是自己創造的，不規則的圖形代表每個人的獨一無二，即便不是十全十美，但每個人身上都有純粹而不平凡的光，因此學生們選用鑽石單位「克拉」當畢展名稱，象徵獨一無二的他們創作獨一無二的作品。



張欣浩、劉曉玲、雷玉清、周善儀四個人都是港生，深深被台灣小人物努力不懈的工作精神感動，以饡六溢食品行老闆陳義政的故事為題材，拍攝了「拼途人生」。張欣浩同學說，他在街上遇到老闆發堅果給大家試吃，得知老闆做生意失敗又從谷底爬起的經歷，為夢想努力的堅持讓他覺得很感動，因此想紀錄下台灣的創業精神，透過鏡頭帶領大家看見人生的美麗是由很多小事組成的。



王芊淇、廖Q婕、謝叔芸、陳峻宇、陳雅芳、蕭惠天拍攝的實驗片「迴溯」，入圍「金點新秀年度最佳設計獎」數位多媒體設計類。導演王芊淇表示，「迴溯」是大自然的故事，雖然一開始有預設劇情，但拍攝過程常常是跟隨大自然提供的訊息，順其自然完成作品。印象最深的是，有一幕拍攝前要先收集石頭，排成他們要的圖形，但排石頭的過程裡，只要一個海浪打上來，就功虧一簣，重來了好幾次終於完成，當下覺得可以跟大自然共同完成一件事很感動。很開心能入圍「金點新秀年度最佳設計獎」，希望新一代設計展頒獎當天能有好消息。



傳藝學程主任李靖惠指出，畢業製作是學生發揮四年養分的成果，本屆影片主題包含：原民、動保、迷幻、勵志、懸疑、環保等，相當多元，就像鑽石一樣，每部片都是獨一無二、閃閃發光的創作。5月16日至18日到高雄展覽館的「放視大賞」， 5月17日到22日到台中文化創意產業園區的「A+創意季」，或是5月25日到28日前往台北世貿「新一代設計展」，都可以觀賞到這些精采的影片。



訊息來源：大葉大學



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