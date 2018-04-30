大葉大學休閒系名人講座 許效舜暢談人生之道



(中央社訊息服務20180430 17:24:51)大葉大學〈Da-Yeh University〉休閒事業管理學系名人講座，25日晚間邀請金鐘獎主持人許效舜，以「人生之道：效談經歷、舜唱人生」為題，分享生命歷程。許效舜勉勵學生們，當你付出比別人多一百倍的努力，你獲得的將不只一百倍，隨時讓自己準備好，就不怕沒有機會。



許效舜表示，他的人生觀是「今生今世因為有我在，世界變得更可愛」，舞台就是他的家人，他在舞台上的時間比在家裡還多，當然他在舞台上的用力也是家裡的百倍，想成為領域中的佼佼者，就要比別人用功一百倍。他原本就是一個喜歡把快樂帶給別人的人，因此走上演藝之路，雖然旁人不看好，也曾遭遇挫折，但他堅信，用一輩子的時間把一件事做好，就是最偉大的事。



許效舜指出，任何事專注以對，自然會得到正向的迴響，不論外界多麼喧鬧，他總會保持安靜的狀態，先把自己做簡單，再去處理複雜的事。他透過觀察累積養分，讓一點一滴的養分在大腦成為資料庫，以應付未來的突發狀況。



許效舜將身體比喻為樂器，自我比喻為靈魂，他提醒大家要把生命樂章彈奏好，一定要先照顧好身體這個樂器，沒有健康，再大的成就與財富都是泡影。他同時鼓勵學生打開心胸，不論做什麼事，都要保持沸騰的心、清醒的頭腦、不滅的鬥志，多一點熱情，也多給自己一點機會，生命的價值是由自己來定義的。



休閒系主任施建彬說，每一個成功人士背後都經歷無數努力，因此系上特別舉辦名人講座，藉由經驗分享，協助學生探索職涯，擁有豐富表演經歷的許效舜，不僅是知名的主持人，也是非常優秀的喜劇演員，相信他對人生獨到的看法，一定能提供學生許多啟發。



訊息來源：大葉大學



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