彰化十乘十青年導演影片徵件比賽 大葉大學二作品獲佳作



(中央社訊息服務20180430 17:24:18)大葉大學〈Da-Yeh University〉傳播藝術學士學位學程、視覺傳達設計學系學生，挑戰彰化縣文化局、TIDF台灣國際紀錄片影展、財團法人國家電影中心主辦的「彰化十乘十青年導演影片徵件」比賽，分別以紀錄片「送肉粽」、「輕田記」榮獲佳作，兩組團隊各獲頒一萬元獎金。



很多人聽到有喪葬習俗「送肉粽」，晚上就不敢出門，大葉大學傳播藝術學士學位學程大三生蔡維倫、王映婷、陳昕妤、蘇揚凱、陳鈺婷、吳芸婷、劉家睿、張崴傑、陳冠伶不但不害怕，還拿起攝影機拍攝，希望透過紀錄片「送肉粽」，讓大家認識這個除煞儀式。導演蔡維倫表示，他們到彰化念書，才知道彰化有「送肉粽」這樣的喪葬習俗，因此想以此為拍攝題材，他們到喪儀社做田野調查，訪問到一位許姓法師，最後選定以法師為主角，紀錄一般民眾不敢靠近的「送肉粽」。他們去年曾跟隨法師走了一趟「送肉粽」儀式，實際接觸後就知道並不像大家想像的那麼可怕，這部五分鐘的紀錄片只是開始，接下來他們還會繼續拍攝，希望透過影片，讓大家都能正面看待死亡。



視覺傳達設計學系大四生孫孟琳、江依庭、徐慧芳、李致霖、郭淳卿的作品「輕田記」，則是與務農有關的紀錄片。組員之一的徐慧芳從台北到彰化念大學，因此與在彰化溪州種田的堂哥們，有了緊密的聯繫，促成他們拍攝「輕田記」。導演孫孟琳說，這部片濃縮了他們在鄉下看見、聽見的一切，以及他們對土地的情感，希望透過四位年輕農夫的故事，可以讓大家重新省思，農業與生活基本需求「食」息息相關，面對人口外流及工業發展等衝擊，農業該怎麼走。



指導老師、傳藝學程主任李靖惠認為，過去台灣社會普遍把死亡當禁忌話題，「送肉粽」紀錄了獨特的民間習俗，讓大家看見法師用愛陪伴家屬送亡者最後一程的感動，「輕田記」則是聚焦於農村小人物的堅持，兩部作品在影像處理上也各有千秋，恭喜學生們勇奪佳作，期待他們再創佳績。



視傳系主任李淑貞指出，農業提供人們最基本的生活需求「食」，然而社會卻忘記了應該好好善待這項產業，除了人口外流、工業發展的影響之外，還有哪些是大家看不見卻讓農夫們苦惱的問題呢？學生們的作品從彰化這片土地出發，透過鏡頭語言，訴說他們到彰化求學看見的文化風景，兼具風格與溫度。視覺傳達設計學系的課程訓練包含視覺設計與動態媒體兩大部分，學生們的影片融合了藝術性與人文關懷，因此能在眾多參賽作品中脫穎而出，獲頒「彰化十乘十青年導演影片徵件」佳作肯定。



訊息來源：大葉大學



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