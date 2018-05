致力惡性腦瘤等難症罕病新藥研發 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲美國AIMBE院士



(中央社訊息服務20180430 17:21:49)花蓮慈濟醫院院長林欣榮因不捨難症病人,二十多年來,帶領研究團隊致力在醫療設備創新研發、幹細胞療法,以及治療惡性腦瘤新藥研發上的開創性成就,於今年四月榮獲美國醫學暨生物工程學院(The American Institute for Medical and Biological Engineering, AIMBE)任命為新科院士。



美國醫學暨生物工程學院院士(the AIMBE College of Fellows)是對全球有卓越表現的醫學和生物工程師的最高肯定。學院院士主要是由全球排名前2%的頂尖醫學和生物工程師所組成,表彰在「工程與醫學研究、實務或教育」方面,以及「新興技術領域的開拓、在醫學和生物工程傳統領域取得重大進展或開發/實施創新的生物工程教育方法」等領域有傑出成就及貢獻的人。



美國醫學與生物工程學院在2017年底宣布將腦神經外科專家、慈濟大學神經外科教授林欣榮院長納為院士,並在2018年4月9日的年會中舉行授證儀式,林欣榮院長及一百五十六位院士同時接受表揚為2018級新科院士。



在幹細胞治療腦神經病變領域居全球領導地位的林欣榮院長,引領國內幹細胞臨床應用,是開創臺灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人,也是全球第一位將自體周邊血幹細胞運用在腦中風治療臨床試驗的神經醫學專家,2017年起,更著手進行自體脂訪幹細胞治療腦中風第一期臨床實驗,目前已完成二例。



林欣榮院長擁有四十項國際發明專利,其中與韓鴻志教授、邱紫文教授帶領團隊,開發治療惡性腦瘤的標靶新藥,經技轉長弘生技公司陸續通過美國藥物食品管理局 (FDA)及臺灣衛福部 (TFDA) 的新藥臨床試驗許後,目前已進入第一期臨床試驗,已有二位受試者完成藥物植入追蹤觀察中。



林欣榮院長自2010年起,先後榮獲美國神經治療及再生學會最傑出獎殊榮、美國國家發明家學會(National Academy of Inventors,NAI)院士、美國科學促進會院士(American Association for the Advancement of Science,AAAS)。



他所帶領的研究團隊以「小分子藥物HK-001用於治療肌萎縮側索硬化(ALS)」的新藥研究,與中興大學生命科學系蘇鴻麟教授、陳聖美博士合作的「萬能幹細胞之神經分化關鍵技術」研究成果,也在2017年獲得第十四屆國家新創獎。



林欣榮院長指出,非常感恩證嚴上人對再生醫學創新研究的支持,以及研究團隊對於鑽研新藥改善難症罕症病苦的堅持。其中,研究夥伴韓鴻志教授也在今年榮獲美國發明家(National Academy of Inventors,NAI)院士的肯定,他開心的說,慈濟是福地,是培育研發人才、美國院士的搖籃。#



訊息來源:佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/232795.aspx