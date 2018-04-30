南華大學傳播系畢業展「六合彩」即將於5月10日進軍高雄



(中央社訊息服務20180430 17:05:51)南華大學傳播學系一年一度的畢業展今年邁入第18屆，103級畢業生為展現四年所學的專業，特別以《六合彩》之主題為名，呈現他們在影劇、廣播、論文、公關行銷、平面新聞、電視新聞等六大類專業技能，同時也是首度移師至高雄舉辦獨立個展，影劇畢業製作團隊「戲生」劇團，更將於5月4日至5日兩天，在嘉義表演藝術中心登場演出，為畢業展揭開序幕，此次戲劇公演首度對外售票，由年代售票系統熱賣中，歡迎大家踴躍前往觀賞，給予年輕學子支持與鼓勵。《六合彩》畢業展將於5月10日至13日在高雄「台藝原創藝術空間」登場，該展覽免費入場，歡迎大家踴躍前往參觀。 南華大學校長林聰明表示，為了讓準畢業生展現大學四年所學的成果，每到畢業季前各系皆摩拳擦掌陸續展開畢業成果展，今年傳播系的準畢業生多數來自高雄地區，因此特別跳脫以往在台北與其他友校舉辦聯展的模式，而是回鄉開展，讓鄉親朋友看見他們四年來的成長與收穫，同時也象徵出外求學的遊子們即將帶著豐碩成果返鄉的意義。 南華大學傳播學系主任施伯燁指出，在畢業展開展前，率先登場的是由『戲生劇團』擔綱演出的舞台劇，將於5月4日及5日分別上演《命運遊戲》及《紅色凡泥莎》兩齣戲劇，將帶領觀眾從戲劇中窺探這撲朔迷離、錯綜複雜的世界，學生們透過戲劇演出展現所學的專業之外，也讓民眾從劇中獲得人生啟發。此外，5月10日至13日登場的畢業展，展示內容包含了影劇、公關、論文、平面新聞、電視新聞以及廣播等六大類，共展出作品共有51件作品。影劇類影有10件作品，除了有劇場表演，亦有影片拍攝、劇本呈現、動畫故事等，四種不同手法的呈現方式，來詮釋影劇相關畢業製作，特別以展現社會現實面為主題，讓社會大眾從中感同身受。公關類有31位學生分組，以不同主題傳達不同的理念，並將四年所學運用在「舉辦公關活動」的方式呈現，其中包含舉辦公益活動之外，也協辦嘉義文化局2018年的跨年晚會，每位學生都在實務參與中發揮實力，也讓他們更加成長。 論文類則探討學術方面的議題為主；平面新聞類匯集18篇新聞報導，題材包含文化觀光、社區營造、生態永續、醫療照護、創新創業，及近年來的療癒植物、網紅世代、公益旅遊等；電視新聞類則精選並集結成一支完整的新聞節目，探討主題包括老人照護、醫療、生態、環保、公共議題等值得大眾關注的議題，學生深入社區走訪，透過多次的採訪與交流，用最親近的角度，挖掘、報導值得被看見或被遺忘的故事，藉以喚起大家對社會議題的關切。廣播作品也收錄11件作品，主題包羅萬象，舉凡文化、醫療、時尚、幼教等亦相當精采可期。 南華大學傳播系103級學生有著回家開展的夢想，即將於今年6月畢業的他們，即將帶著豐碩的學習成果回鄉實現夢想，不僅要讓鄉親看見他們的成長，交出漂亮的成績單，更要讓各界看見南華傳播系學生具備跨領域的多元專業，未來將能在職場上大放異彩。 南華大學傳播學系畢業展覽《六合彩》將於5月10日至13日在高雄「台灣原創藝術空間」(高雄市苓雅區中山二路483號)展出，歡迎前往參觀，給予學子加油打氣！



訊息來源：南華大學



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