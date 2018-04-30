復古桌遊嘉年華 促進長者活化思考交流情感



(中央社訊息服務20180430 17:05:24)為鼓勵老人參與社會活動、延緩老化及預防失智症，並在遊戲過程中促進情感交流，彰化縣政府、弘道老人基金會彰化服務處與中州科技大學運動與健康促進系的課程結合，於4月21日假中州綜合體育館辦理「107年彰化縣復古桌遊嘉年華活動」，長者出席踴躍，場面盛大。



彰化縣65歲以上人口占全縣總人口數已達14%，跨向聯合國標準的高齡社會，因此彰化縣政府聯合民間單位辦理「彰化縣復古桌遊嘉年華」，銀髮長者除了在遊戲中獲得樂趣外，亦透過各種益智遊戲刺激大腦思考活化，達到交流及娛樂的效果，使老年生活不孤單。



而中州科大運促系學生藉由課堂講習與活動的實際服務，可以促進在地長者養成安全有效的運動習慣，增進長者接觸對生理、心理皆健康的桌遊活動，學生並從實際參與中學習帶領長者運動健康的桌遊活動。



中州科大運促系黎淑媛老師表示，學生從桌遊活動中學習到如何與長者互動、如何為長者設計適合他們操作的運動方式，以養成有效的運動習慣。學生平常較少有機會與長者們接觸，但當相處後，學生都覺得這堂課能學會尊重長者，在這活動裡面學會包容、尊重與服務技巧等等，並且學習到如何與人溝通，如何解說能更簡單明瞭。



弘道老人基金會的社工們表示，學生深入到社區帶領長輩們運動，對長輩來說很棒，每次都能看見不同的面孔，而且學生們就像自己的孫子一樣，看到學生，自己也感覺年輕了，未來若有機會的話，希望能再度合作。



訊息來源：中州科技大學



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