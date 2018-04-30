越南文化部阮清河副部長拜訪臺藝大陳志誠校長



(中央社訊息服務20180430 17:00:54)越南文化部阮清河（Dr Nguyen Thanh Ha）副部長、越南教育發展院Nguyen Dinh Anh Thu院長與南臺科技大學藝術學院張龍雲院長於107年4月27日赴國立臺灣藝術大學（以下簡稱臺藝大）參訪，雙方會晤針對臺越藝術理念與未來南向發展之展演映各藝文活動之合作進行意見交換與規劃討論。 臺藝大陳志誠校長表示，臺藝大去年（2017年）帶領大觀舞集前往東南亞巡演，在新南向藝術展演交流為國家貢獻專長，未來也將按研議確認之期程籌辦臺藝大與越南之間的學術與展演交流，拓展文化外交的交流深廣度。阮副部長亦回應，雙方未來的合作榮景可期。會後並由陳校長親自接待參訪臺藝大有章藝術博物館近期展覽「灰色地帶」、臺藝表演廳、圖書館、傳播學院專業電影攝影棚和領先國內大專院校設備的4K電影院。阮副部長一行人與臺藝大校內主管參訪交流合作甚為契合，圓滿順利。



訊息來源：國立臺灣藝術大學



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