全台最大太陽能模組廠 元晶屏東廠正式啟用中央社 (2018-04-30 17:00)
全台最大太陽能模組廠 元晶屏東廠正式啟用
(中央社訊息服務20180430 17:00:01)元晶太陽能科技公司在屏東設置的全台最大太陽能模組廠，30日上午舉行啟用典禮，行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安及許多太陽能相關業者均到場觀禮。縣長潘孟安期許在太陽能產業發展帶動下，讓台灣能源轉型成功，也期望在元晶大廠的進駐下，帶動屏東綠能產業的群聚效應，促進地方繁榮、活絡經濟發展，「投資屏東正當時！」 行政院長賴清德表示，與潘孟安縣長同在立委任內時，就相當欣賞他在再生能源法方面的抱負。元晶太陽能屏東廠正式啟用，也代表潘縣長的理想往前邁進一大步，也為台灣能源轉型注入一劑強心針。政府為了在2025年以前達到非核家園的目標，在蔡英文總統指示下，行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能等三大方向。多元創能的最大目標，最重要的就是太陽能要達到20GW，取代目前的核電佔比20%。目前行政院已完成2萬5千公頃的土地支應太陽能發電17GW，另外3GW則發展屋頂型太陽能，鼓勵社區民眾或社團自組民間電廠。 屏東縣長潘孟安表示，2016年9月第一次到元晶公司新竹總廠參觀，聽取元晶董事長廖國榮投資構想，歷經選址、動土、新廠上樑，甚至到完成一座樓地板面積達1萬1千坪大模組廠，只花費短短一年多的時間，讓大家見識元晶公司效率不凡，也代表屏東縣政府的行政效率同樣經得起考驗。元晶公司屏東新廠第一階段產能設計最大1GW，初期先安裝500MW，將來逐步擴充，到2020年第二階段擴充完成後，最終產能將達2GW，屆時員工人數可達到1000人以上，將成為台灣產能最大、自動化程度最高的先進太陽能模組廠。
縣長潘孟安指出，招商引資、人才南引是自己上任以來持續努力的方向與目標，從元晶太陽能公司在屏東設廠可以看出，屏東縣政府以高效率表達對這項投資案的重視與歡迎。也期待中央政府在重大基礎建設上，給予屏東更多協助，用更好的交通建設，扭轉屏東縣地處邊陲的劣勢。
訊息來源：屏東縣政府
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