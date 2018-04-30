杏子豬排「六角之星」 健行科大學生孫佳伶光榮摘下



(中央社訊息服務20180430 16:53:20) 健行科大為了落實成為一所就業型大學的目標，近年大力推動與勞動部合作的「雙軌旗艦訓練計畫」，積極整合企業與學校資源，讓在校就讀雙軌旗艦訓練計畫」的學生每週分別在業界實習至少3日，在學校上課2~3日這樣的設計，讓學生一邊學習基礎理論課程，一邊又可以將課堂中所學到的東西即時的運用於場中，既增加了學生的實務經驗，又可以降低學校教育與職場技能的落差。而參與這個計畫的學生，除可享有學費的優惠補助外，每個月學生就業的公司還會提供津貼，大大的減輕學生的經濟負擔。而學生於訓練期滿且成績合格者，可取得教育部授予之正式學歷文憑與勞動部及事業單位共同核發之結訓證書。此次榮獲日本杏子豬排企業集團六角之星榮耀的孫佳伶，就是健行科大工管系雙軌旗艦訓練計畫中的優秀學生。 佳伶工作的杏子豬排原是日本的連鎖餐飲品牌，自2013年與六角國際事業股份有限公司簽約在台灣合作販售，六角企業為獎勵公司優秀員工，提升效能與服務品質，本著「誠信」、「實在」、「創新」、「卓越」、「分享」的企業文化，每季對公司所有員工進行選拔，由公司主管投票選拔出優秀員工，並頒給每名當選人獎金及六角之星的獎牌一面。要在這樣大的集團中被選拔出成為優秀員工，原本就不是一件容易的事，更何況佳伶是個非常內向且害羞的年輕人。



在剛剛進入杏子豬排中壢SOGO店這個大家庭時，佳伶並不特別凸出亮眼。正因為她是個平凡的孩子，所以在學習外場的過程中，佳伶付出了比別人更多的努力去積極學習她該學會的事。在這一年多的時間裡，佳伶一直努力的同時兼顧著學業和工作。



佳伶在帶位的時候，總是很有精神的帶領貴賓入座，也會很有耐心的位客人說明菜單特色和內容，不管再忙，她都會展現出最親切誠懇的笑容，讓每位進門消費的客人，最後也都能帶著滿意的笑容離開。佳伶對新進的同仁更會即時的提供協助，使他們在陌生環境下，能夠快速的融入在六角這個大家庭中。就因為佳伶的這些特質，顧客意見卡上的優秀接待人員總是常常出現她的名字，甚至有好幾次，顧客在結帳時，還會特別跟結帳人員說：「佳伶的服務非常的好，你們公司一定要找機會好好鼓勵她。」也曾有客人到店用餐，還會說明上次因為佳伶的服務很棒，所以這次用餐想要再讓她服務。



佳伶也會記得熟客的喜好，在客人還沒說出需求時，就能在最快的時間內，主動為客人服務，讓熟客印象非常的好。服務客人時，也會很積極的關心他們的用餐情形，立即滿足他們的需求。正因為佳伶種種的表現，六角集團希望透過這次的頒給佳伶六角之星的獎項，除了鼓勵佳伶之外，更希望讓整個公司團隊都可以感受到佳伶的所給出的正面力量，讓所有員工都可以和佳伶一樣，成為一個優秀的團隊的模範。



訊息來源：健行科技大學



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