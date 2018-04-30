免費講座: 2018 華岡競爭力論壇 杜紫宸、李鴻源及葉匡時開講中央社 (2018-04-30 16:53)
免費講座: 2018 華岡競爭力論壇 杜紫宸、李鴻源及葉匡時開講
(中央社訊息服務20180430 16:52:21)關心台灣的競爭力與發展方向，別讓社會經濟政府空轉，由文大推廣部知識經濟與競爭力研究中心、工研院前主任-杜紫宸主辦一連三場的競爭力論壇，論壇邀請前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時共同就台灣面臨的困境及如何提升國際競爭力進行探討。
五月二日至四日，一連三天，晚上七點至九點，於中國文化大學推廣教育部大夏館（台北市建國南路二段231號B1)舉辦。邀請各界關心台灣發展的朋友，一同參與講座。
2018 華岡競爭力論壇
5/02 (三) 19:00-21:00 主講人：李鴻源 台大土木系教授前內政部長 講題：如何讓政府變聰明
5/03 (四) 19:00-21:00 主講人：葉匡時 長風基金會執行長 中華大學講座教授 講題：走出台灣，擁抱世界
5/04 (五) 19:00-21:00 主講人：杜紫宸 中國文化大學競爭力中心主仼前工研院競爭力研究中心主仼講題：提昇國際競爭力的四個困難抉擇
主辦單位：中國文化大學推廣部競爭力研究中心
演講場地：台北市建國南路二段 231 號B1國際會議演講廳
演講免費，但場地有限，請先上網報名，現場將保留座位給事先報名的來賓。https://goo.gl/forms/t2c6OVCo76RjtyXD2
訊息來源：中國文化大學推廣教育部
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/232789.aspx
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