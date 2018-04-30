用物聯網翻轉產業 再啟音樂盒藍海市場



(中央社訊息服務20180430 16:36:19)近日於群眾募資平台嘖嘖上線當天就創下募資金額目標達成率103%驚人佳績的科技類專案『智慧音樂盒Muro Box』，運用了物聯網技術，讓已有200多年歷史的音樂盒成功轉型成高價消費型電子產品，傳統音樂盒產業因競爭激烈，早已經進入個位數毛利率的紅海市場，但智慧音樂盒Muro Box的發明人-酷鳩科技有限公司(以下簡稱酷鳩)的創辦人馮振祥博士，用機電整合的專利機芯，讓音樂盒可以用物聯網的技術來下載與演奏無限多首曲目，成功結合文化與電子產業，創造了預購的瘋潮。



酷鳩與台灣唯一的音樂盒機芯製造工廠協櫻精密工業合作開發此新型音樂盒，掌握了其中機電整合與物聯網的核心技術，並成功拿到美國發明專利、中國與台灣的新型專利。近日在嘖嘖群募平台上針對『傳統音樂盒不可替換音樂』的痛點，以『演奏你的專屬回憶』為訴求，成功贏得廣大消費者認同，不僅吸引了國內民眾搶購，甚至還吸引了國外的經銷商前來預購。



酷鳩也在Facebook經營『創意音樂盒Muro Box』的粉絲專頁，該粉絲頁不僅提供音樂盒相關知識，還提供手作音樂盒和數位編曲課程，並紀錄了創業過程與上千名海內外粉絲結緣的歷程，共同創辦人蔡筱晨說：產品的特點是智慧科技，但粉絲專頁是用創意與心意串聯粉絲與音樂盒的回憶，這樣產品才有附加價值能傳遞品牌精神，智慧音樂盒Muro Box不是冷冰冰的科技產品，而是有回憶的溫度、重視與人互動的創新發明。



酷鳩在群眾募資活動中卓越的成績也受到經濟部中小企業處中小企業服務創新推動計畫的關注，受邀分享智慧音樂盒Muro Box的『發明筆記』刊登在計畫的官方網站，大方與所有正在追求服務創新的微型企業分享這寶貴的歷程，目前智慧音樂盒Muro Box在嘖嘖的群眾募資方案仍在進行中，民眾可至智慧音樂盒Muro Box的募資頁面 https://www.zeczec.com/projects/murobox了解詳情，或可至中小企業服務創新推動計畫官方網站 http://micro.sme.gov.tw 查詢。



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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