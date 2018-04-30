崑山科大時尚學程「格式化」駁二登場 喚醒科技與自然共存省思



(中央社訊息服務20180430 16:34:27)高雄駁二青春設計節日前盛大開幕，崑山科大時尚展演學程日間部學生以服裝動態秀展演方式為活動揭開序幕，與該校創媒學院四系跨院合作，展出主題「次次交乘：放大倍率，揭發創意」為主題設計精神，同時演出畢業專題「格式化」，喚醒科技與自然共存的意義。



由時尚學程林雅齡主任及八位專兼任老師，共同指導時尚四年級同學進行實務性創作，因學生意識到科技發達造成對人類生存環境與自然的威脅，故畢業專題以「格式化」為主題，運用手繪刷漆的原創手法，結合LED燈、毛皮、塑膠布、太空棉及科技廢棄物等素材運用來呈現時尚秀。「格式化」闡述著，當人類一味追求科技、講求速度，而對地球、生物、甚至自我生存權產生破壞時，地球生態所面臨的究竟是前所未有的「浩劫」亦或是「重生」？「格式化」正是探索著人類如何與科技、自然共存的反思議題，萬物取其中庸平衡的共存理念。



時尚學程學生歷經一年的企劃、製作，藉由服裝設計、展演、短片、舞蹈等不同型態的表演內容，展演活動動員上百位模特兒、舞者及演員，從不同觀點呈現「格式化」的設計理念，突顯當代社會所面臨的重要課題。節目內容共分為六大主題，第一組「白化症」以 choreography舞蹈為開場，以柔和的鋼琴搭配二胡為背景音樂，講述受傷的動物即使逃離殘破家園，仍不敵病變的身體帶來的死亡，服裝概念則以動物病變產生白化症為發想，運用冷白色系為元素，意謂著「是什麼造成了我們的病變？」第二組「戰袍」利用人工毛皮與網紗為主題，突顯當動物面對威脅，我們只能堅持奮戰的勇氣。



第三組「Phubber」以低頭族為主題的前導片開場，闡述科技發達人與人之間產生情感的冷漠，作品運用太空棉、鏡面布、矽膠布及LED燈為元素，表達「是我們依賴科技，還是科技束縛了我們？」第四組「隔閡」以黑白銀三色為主色，藉以表現科技使人與人之間產生距離感，闡述著「科技越來越人性化，人卻越來越科技化」的設計理念；第五組「科技難民」以前導戲為開場，闡述人類過度仰賴科技，最後使人類工作權與生存權產生威脅，服裝創作素材運用手繪刷漆的原創手法，結合塑膠布料及科技廢棄物為元素，用防毒面具呈現空汙污染環境，突顯「在工業、科技、快時尚的迫害下，明天的我們會是什麼？」第六組「共存」強調於科技與自然間取得平衡，找尋兩者優勢取得共存，運用塑膠布料、透明布呈現科技感，以手繪花草樹木呈現「天地萬物，共生共存」自然概念。



時尚學程主任林雅齡說明，今年畢業專題成果展以「格式化」為主題，藉由學生對科技、自然、生態的反思，呈現出對時尚創作的的無限創意，顛覆時尚的浪費、奢華與虛無，而是喚醒人類對科技與自然共存的省思。時尚四A「格式化」畢業成果展即將於全國展開公演，展演時間與地點如下，歡迎大家共襄盛舉。



107年4月27日-5月6日 高雄青春設計節( 駁二特區) 107年5月09日校內公開展演(崑山科大民生二館八樓)107年5月25日-5月28日臺北新一代設計展(臺北世貿)



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/







訊息來源：崑山科技大學



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