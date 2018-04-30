「跨過去！都會型社造」願景工作坊 邀請您一起創造未來



(中央社訊息服務20180430 16:20:37)文化部暨所屬機關國立新竹生活美學館長期關注都會型社區營造的推動，為讓參與都會型社造有關的公私部門，透過多元的論述與實踐，從不同角度探索、解決各種不同都會課題的可能性，特別於5月4日、11日、14日及22日，辦理四場次「跨過去！都會型社造」願景工作坊，歡迎公私部門夥伴報名參與。



本次願景工作坊配合今年「公廈行動方案競賽」擴大為全國徵案，特別針對台灣北、中、南、東四區不同的地域屬性與都會特質，由城市中所面臨的青年發展、舊城革新、高齡照護、城鄉差距四大課題為主旨，從「青年行動，在地創生」、「城鄉翻轉，街區再造」、「高齡長照，社會關懷」、「城鄉連結，互助共好」四個主題出發，一方面以議題相關的學者專家及實踐者，就其經驗與操作進行分享，另一方面則由對談與社會設計的方式深化連結，最終藉由圖像繪製與回饋討論促成雙向的學習成長。



願景工作坊首場於台南生活美學館登場，以高齡課題為目標，分別以共創樂齡好生活、高齡社會的都會銀髮族照護、以澎湖經驗看高齡生活的可能性為題，邀請臺灣城鄉特色發展協會許主冠理事長、長榮大學社會力研究發展中心潘美純老師與深耕文化工作坊王貞儒老師，從銀髮照護到高齡生活的可能性，探討如何建構優質的樂齡生活。透南風工作室的廖于瑋老師與野上野下的周季嬋老師，則以都會與農村連結的經驗進行與談。廖于瑋老師與周季嬋老師分別以台南、高雄為據點，透過獨立出版刊物關注並推廣南臺灣的人文產業、工藝與農業風景，並協助產地小農進行農業創生。



於新竹生活美學館舉行的北區場次，以青年創生為主題，邀請許主冠理事長、金山山禾院的駱鴻捷老師與汐止返腳咖團隊，由青年返鄉與進鄉，以青年世代擅長的新媒介，嘗試翻轉都會不同的創意。好人會館的黃榮墩老師與見域工作室的吳君薇，以青年世代的都會在地行動為題進行對談。黃榮墩老師以好人會館為平台，以互助會的方式協助農民與青年朋友，用行動幫助這些社會中相對弱勢的群體，吳君薇與伙伴在大學畢業後決定深耕新竹，藉由發行刊物、文史訪查、老屋新力等方式，具體實踐新竹舊城區的推廣與改變。



中區場次於彰化生活美學館舉行，回應中部都會快速擴張衍生出舊城區空洞化之課題，特別邀請許主冠理事長、中區再生基地蘇睿弼老師與拾壹品文創李俊憲老師，以中區再生及文化資源的復振創新，外顯與內涵雙重面向作分享與闡述。蘇睿弼老師長期蹲點在台中中區，由第一線實地參與沒落舊城區塊的改造，從空間的角度嘗試各種活化的創意發想，並已取得極好的成效。與談部分則請新故鄉文教基金會的廖嘉展老師、雲林科技大學黃世輝老師與彰化生活美學館張庭魁組長，由老化城市的創意翻轉進行討論。



東部場次於台東生活美學館作本次願景工作坊的系列總結，長期以觀光發展為主的東部，也有屬都會型態的花蓮、台東市區。本次特別邀請許主冠理事長、津和堂城鄉創意顧問有限公司郭麗津老師與花蓮縣壽豐鄉樂齡學習中心的游雅帆老師，以城鄉連結，創造都會－農村生活共好的模式，從操作經驗進行分享。郭麗津老師過去長期在北部生活，偶然因工作前往東部長駐，結束後決定在此發展深耕，協助東部地區的小農進行在地農業、產業的推廣。除了實際案例的分享外，本場亦特別邀請臺灣城鄉發展學會吳勁毅老師，以看見草根力量為題，帶領參與學員操作社會設計工作坊。



有關本次「跨過去！都會型社造」願景工作坊的詳細報名日期與課程內容，請洽都會型社區營造臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/2016livingarts/。(廣告)



訊息來源：文化部



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