崑大公廣系84果產辦理農村旅遊 農民激盪新創意



(中央社訊息服務20180430 16:17:27)為了增加農民互動，達到農業加值創新，公廣系84果產製造所畢製團隊攜手和臺南市休閒農業發展協會、5012柚意思果園，特別規劃農業交流活動「捌肆農村愛旅行」，讓農民之間可以針對農地管理、農產加工、農業體驗、農村旅行，進行深度的討論及分享，增加創意的火花。



活動邀請到知名休閒園區、農場負責人等業界人士，包括臺南市休閒農業發展協會理事長蔡永清、顧問林朕古等來賓，麻豆農會總幹事孫慈敏也以麻豆農園大家長的角色來到現場與大家交流，同時肯定5012柚意思果園負責人李佳翰的表現。李佳翰不僅是百大青農，也是麻豆農會中的模範農民，在創意表現上更是被受肯定，例如利用廢棄的柚木枝材製成極具價值的柚木眼鏡，代表著農場、產品、地區的獨特性。



活動中另安排參與者乘坐文旦搬運車漫遊河堤及5012柚意思果園，由園長李佳翰為大家導覽草生栽培及無毒耕種的方式，展現讓農園永續經營的決心。現場也準備具地方特色的點心料理供參與者品嚐，以及現場手磨穀粉沖泡體驗，讓活動透過五感體驗，深度感受農業文化，團隊並將資訊應用帶入活動，指導參與者運用手機APP「foodie」，將食物拍得更有美感，讓農人也能學習到行銷新技術。



理事長蔡永清表示：「農業的推廣不能只是一個農人單打獨鬥，而是要將所有的農業資源整合在一起，才能夠達到創新，活化農業，進而產生更大的力量。」顧問林朕古對於活動中安排的文旦搬運車遊河堤導覽感到新奇，且逗趣的稱搬運車為「YOYO bus」(柚遊巴士)。張美玲顧問則是認為地方特色的點心料理相當有創意，其中一樣特色料理是以鍋粑和肉燥、滷蛋結合，充滿了濃濃的鄉土味，在視覺上卻有著西式的感覺，不僅能夠品嚐到臺式的美味，還將西式的創意共融結合。



指導老師呂之蕙表示：｢農業的青銀交流，除了能夠創新農業，且能夠交流創意，讓不同年齡、不同農產領域的農民，彼此交換意見與經驗，再加上學生對於資訊科技的應用，對雙方而言都是難能可貴的學習過程。｣



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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