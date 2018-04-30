長庚大學「深庚」原鄉 史馬特大學巡展秀成果



(中央社訊息服務20180430 16:16:28) 教育部「智慧生活整合性人才培育特色大學計畫」─史馬特大學(Smart Universities)成果列車巡迴展，4月30日開抵長庚大學，除了呈現計畫成果，還有多場次的論壇、工作坊及藝文活動，一一在校內第二醫學大樓B2創新基地登場。由於長庚大學是以桃園市復興區為執行計畫場域，為期5天的活動充滿「原味」，開幕日整天還有復興區美食嘉年華會，校園熱鬧滾滾。



史馬特大學提出讓科技導入生活實驗室的創新教學模式，培養學生問題解決導向的創業教育，在推動過程中進而帶動地區發展。參與此項計畫的九所夥伴學校分別是長庚大學、國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立宜蘭大學、修平科技大學、長榮大學、高雄醫學大學、國立高雄大學及國立高雄科技大學。



本次巡展於4月30日上午10時揭開序幕，開幕式於國際會議廳舉行，由「頭角原住民文化藝術團」帶來開場表演，在包家駒校長代表學校致歡迎詞後，緊接著由教育部資訊及科技教育司韓善民高級規劃師、「智慧生活創新創業特色大學推動計畫辦公室」總主持人台灣大學周素卿教授、桃園市復興區曾志湘區長以及長庚大學計畫主持人許建隆教授上台致詞，所有夥伴學校也一同出席與會，共同啟動本次巡展列車。



長庚大學是此次巡展的第二站，以「深庚原鄉，智慧樂卡」規劃一系列動靜態活動。計畫團隊表示，長庚大學自2016年起執行這項特色大學計畫，擴大與桃園地方產業特色結合，建構創新教學與學習模式，透過共同創新的方式，以創新創意動態課程及實務實習參與，建立了教學創新與無疆界大學基礎。



長庚大學師生透過社會關懷、創新課程、場域體驗、黑客松等跨域學習模式，前進原鄉與居民互動交流，深入體驗當地生活並了解需求，推動以在地資源為主體之社會創新工作，進而提升在地產業及社會價值質量，兩年多來眾多成果都在本次的巡迴展中，歡迎各界蒞校參觀。



計畫團隊表示，由於史馬特大學的精神與理念傳承，已被納入「高教深耕計畫」與「大學社會責任實踐計畫(USR計畫)」中，因此本次巡展主題以「實現智慧生活，迎接高教深耕」，呈現各校執行成果亮點並擴散智慧生活計畫經驗，往後由高教深耕及USR計畫接棒續跑。



訊息來源：長庚大學



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