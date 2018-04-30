法國駐台科技專家：台灣新創公司很厲害中央社 (2018-04-30 19:31)
來台2年多的法國外交部駐台國際創新科技專家梁洛杭接受中央社專訪提到，這段時間他認識很多台灣新創公司，發現台灣公司的技術「真的很厲害」，以往台灣新創公司比較常去美國或日本發展，他希望有更多台灣新創公司願意到法國拓展生意。中央社記者吳翊寧攝 107年4月30日
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上一則：台法攜手 助台灣新創企業前進法國
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