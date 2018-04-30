法國外交部駐台國際創新科技專家梁洛杭（Laurent Le Guyader）接受中央社專訪表示，自從2016年在台灣推出法國政府認證的創新產業網絡French Tech Taiwan，已幫助超過20家台灣新創公司前往法國，並提供資源、募資、市場評估、招募人力等各方面協助。中央社記者吳翊寧攝 107年4月30日