台法攜手 助台灣新創企業前進法國中央社 (2018-04-30 19:31)
法國外交部駐台國際創新科技專家梁洛杭（Laurent Le Guyader）接受中央社專訪表示，自從2016年在台灣推出法國政府認證的創新產業網絡French Tech Taiwan，已幫助超過20家台灣新創公司前往法國，並提供資源、募資、市場評估、招募人力等各方面協助。中央社記者吳翊寧攝 107年4月30日
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