▲南韓女歌手朴寒星去年閃嫁企業家男友，今傳出已剖腹生子。（圖／翻攝朴寒星IG , 2018.04.30）

33歲的南韓女歌手朴寒星（另譯：朴韓星），2014年與歌手男友se7en長達12年的戀情告吹，讓兩人的粉絲都直呼可惜，而朴寒星在去年承認與同年齡的企業家男友登記結婚，更透露已經當媽媽，當時懷孕4個月的她雙喜臨門，讓粉絲都替她開心，而今（30）日傳出朴寒星已產下一名男寶寶，母子均安。

據韓媒報導，朴寒星今天下午在首爾一間醫院以剖腹產的方式產下一名男嬰，該名男嬰的體重約2640公克，而朴寒星的老公、家人都全程陪伴生產。

