揮別舊愛！韓女歌手情定企業家男友 今傳已剖腹生子NOWnews今日新聞 (2018-04-30 18:38)
33歲的南韓女歌手朴寒星（另譯：朴韓星），2014年與歌手男友se7en長達12年的戀情告吹，讓兩人的粉絲都直呼可惜，而朴寒星在去年承認與同年齡的企業家男友登記結婚，更透露已經當媽媽，當時懷孕4個月的她雙喜臨門，讓粉絲都替她開心，而今（30）日傳出朴寒星已產下一名男寶寶，母子均安。
據韓媒報導，朴寒星今天下午在首爾一間醫院以剖腹產的方式產下一名男嬰，該名男嬰的體重約2640公克，而朴寒星的老公、家人都全程陪伴生產。
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