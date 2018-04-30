台法科技交流專題（中央社記者吳家豪台北30日電）法國以悠久豐富的文化聞名全球，科技實力似乎不在一般人視野之內，大家不知道的是，其實法國外交部長期派駐科技專家駐台，促進台法科技交流，尤重創新領域，已協助不少台灣新創公司起步。



法國近年擴大與台灣創新科技交流，在國際創新科技專家眼裡，台灣企業擅長開發產品原型、軟體實力不斷進步，因此今年法國政府計畫贊助6家台灣企業赴法參訪，數量較去年翻倍。



法國外交部駐台國際創新科技專家梁洛杭（Laurent Le Guyader）接受中央社專訪表示，自從2016年在台灣推出法國政府認證的創新產業網絡French Tech Taiwan，已協助超過20家台灣新創公司前往法國，並提供資源、募資、市場評估、招募人力等各方面的協助。



French Tech Taiwan是法國創新產業網絡French Tech Hubs的22個成員之一，以法國企業家為領導核心，連結公部門與私部門，形成一個共同平台，為平台上的新創企業建立跨國陪伴計畫，提供協助與資源。



梁洛杭說，法國官方另推動年輕企業計畫（Young Enterprise Initiative），去年贊助3家台灣新創公司赴法進行為期一週的參訪，包括訓練、指導課程以及拓展人脈，今年計畫與台灣的科技部合作贊助6家台灣新創公司赴法參訪。



妻子是台灣人的梁洛杭雖然平常交談多半用法語，其實也能說一口流利中文。儘管面對鏡頭說中文難免緊張，但談到French Tech Taiwan促進台法交流的初步成果與願景，仍可看出他略顯興奮。



梁洛杭強調，French Tech Taiwan網絡聚集了法國投資人與法國在台協會等資源，希望更多的台灣年輕人才去法國開設新創公司，也讓更多台灣人瞭解法國及歐洲市場有哪些商機。



來台2年多的梁洛杭提到，這段時間他認識很多台灣新創公司，發現台灣公司的技術「真的很厲害」，以往台灣新創公司比較常去美國或日本發展，他希望有更多台灣新創公司願意到法國拓展生意，包括綠能、物聯網、生物科技都是台灣擅長的領域。



他特別指出，彰化秀傳醫院今年將與研發糖尿病人工智慧管家的法商DIABNEXT合作，在台灣合資成立公司並簽署健康保險創新協定，意味著智慧醫療裝置有潛力成為台法擴大合作的領域。



梁洛杭認為，台灣是亞洲最具活力的創新基地之一，台灣之所以能吸引法國新創公司，在於台灣電子業發達、擅長開發產品原型，很多製造商例如台達電的營運網絡涵蓋全球多國。



他也發現，台灣企業的軟體實力不斷進步，甚至台灣對智慧財產權的重視也優於許多國家，這些因素在台法創新科技交流當中都扮演了重要角色。（編輯：郭中翰）1070430