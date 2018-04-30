▲伊正自爆拔牙險喪命。（圖／中天提供 , 2018.4.30）

藝人伊正在本周播出的中天節目《金牌大健諜》大聊「手術室36禁區！揭開手術室神秘面紗！」主題，坦言曾因拔牙差點喪命，當時整張臉腫脹不堪，幾乎變形。

伊正回憶有次在拍戲期間，因為蛀牙疼痛而拔牙，雖然拔牙後有點腫脹，但他不以為意，以為是扁桃腺發炎，不料當晚就腫得像臉部變形的「象人」。他本想等戲殺青後再去看診，但導演說臉腫會不連戲，他只好去醫院掛急診，值班醫生見狀直言，「情況危急，要立即作切片檢查！」他才驚覺事情大條，「因為腫脹位置很接近腦部，有可能感染蜂窩性組織炎或腦膜炎，隔天一早主治醫師看完報告火速進手術房幫我開刀，醫生說如果再晚個半天，可能就GG了。」

伊正描述自己的緊急手術經驗，仍是餘悸猶存，他說：「手術讓我的脖子留下1道10公分長的明顯疤痕。」幸好，最後平安無事。