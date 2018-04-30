▲熊黛林PO出雙腳因懷孕水腫的照片，網友驚呆！（圖／翻攝熊黛林微博 , 2018.04.30）

37歲的港星熊黛林本月24日剖腹產下一對雙胞胎女兒，初為人母的她也大方曬出一家4口的全家福，與粉絲分享喜悅，目前正在做月子調養身體的她，今（30）日在個人社群上傳一張雙腳因懷孕水腫的「豬蹄」照，嚇倒不少網友。

熊黛林在個人社群寫下，「這雙豬蹄什麼時候才能塞進高跟鞋裡？」並附上一張雙腳浮腫的「豬蹄」照，讓原本有著纖細美腿的她，雙腳因為懷孕腫成2倍大的「豬蹄」，讓熊黛林不禁感嘆，「好想和全世界說一聲，媽媽真偉大！」而網友也留言，「真的好腫」、「好心疼」、「辛苦妳了」，也有人熱心提供消水腫秘方，「泡溫水可以消腫」、「多喝黑豆水」！

▲網友看到照片紛紛提供消水腫秘方給熊黛林。（圖／翻攝熊黛林微博 , 2018.04.30）