Selina想戀愛？ 媽媽鼓勵快去交義大利男友NOWnews今日新聞 (2018-04-30 18:19)
4月28日凌晨桃園平鎮工廠發生火災，造成7死7傷的意外，曾經遭受火吻的Selina看到新聞事件後，也非常心痛，今（30）日她出席陽光基金會活動，宣傳「陽光即刻救援互動展」，告訴大家很多災難都是可以避免的，透過展覽可以學到正確的避難方式，在意外來臨時，可將傷害降到最低。
另外聊到好姐妹Ella的兒子「勁寶」，Selina滿心喜悅不斷稱讚小孩好可愛！問到她會不會因此想要有小孩，Selina立刻回答：「不會！不會想生，那是一個很大的責任。」之前Selina曾透露，希望未來的對象要是「高、富、帥」，她笑說：「我沒有那麼膚淺啦！今年沒把這個設為目標」。
而Selina笑稱目前有點「中年危機」，透露今年或明年有點想出國遊學，「因為身邊的人都想要去遊學」，媽媽也非常支持她去遊學，希望她能去義大利，因為義大利的男人很浪漫，而且媽媽還一直鼓吹她交義大利男友，但是Selina對異國戀情有點卻步，還是會介意男朋友是外國人。
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