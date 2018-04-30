▲雞排妹在寫真集裡大露E奶。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）

雞排妹（鄭家純）曾出過寫真集、等身抱枕，書裡大展好身材32E的美胸也大方露出，寫真集第一周1萬本就賣光，加上她的作風和言論大膽深受網友喜愛，雞排妹為回饋粉絲，在自己的娃娃機台放上絕版品，機台上的照片性感裸露，許多粉絲為此朝聖。

▲雞排妹的身材性感。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）

雞排妹在28日限時動態中放上一段影片，她拍攝自己的娃娃機台，背景都是自己的性感照片，還寫下夾娃娃換取絕版商品的方法，有公仔、等身海報、寫真、DVD，其中等身抱枕最困難要8隻娃娃才能換得。

▲雞排妹的娃娃機台，可兌換都是雞排妹的絕版商品。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）

雞排妹還貼心放上娃娃機台的地址，讓許多收藏不到的粉絲，也可以擁有雞排妹絕版商品的機會。

▲雞排妹寫真集露出美背和翹臀。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）