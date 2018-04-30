好辣！雞排妹在娃娃機台內全裸 美背翹臀大方看NOWnews今日新聞 (2018-04-30 18:20)
雞排妹（鄭家純）曾出過寫真集、等身抱枕，書裡大展好身材32E的美胸也大方露出，寫真集第一周1萬本就賣光，加上她的作風和言論大膽深受網友喜愛，雞排妹為回饋粉絲，在自己的娃娃機台放上絕版品，機台上的照片性感裸露，許多粉絲為此朝聖。
▲雞排妹的身材性感。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）
雞排妹在28日限時動態中放上一段影片，她拍攝自己的娃娃機台，背景都是自己的性感照片，還寫下夾娃娃換取絕版商品的方法，有公仔、等身海報、寫真、DVD，其中等身抱枕最困難要8隻娃娃才能換得。
▲雞排妹的娃娃機台，可兌換都是雞排妹的絕版商品。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）
雞排妹還貼心放上娃娃機台的地址，讓許多收藏不到的粉絲，也可以擁有雞排妹絕版商品的機會。
▲雞排妹寫真集露出美背和翹臀。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）
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