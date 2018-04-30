王瞳首次做這事竟創收視紀錄 GINO聞言演戲險凸槌NOWnews今日新聞 (2018-04-30 18:30)
藝人侯怡君、GINO主持民視舞蹈節目《舞力全開》，28日邀請五位藝人王瞳、張家瑋、謝宜君、賴芊合以及王上豪進行國標舞大PK，沒想到王瞳首次跳捷舞，竟奪得收視好成績，主持人聽到收視表現亮眼，感謝所有人，GINO還因太開心險些演出失常。
該集因為題目之故，特地選擇台語金曲歌后張秀卿的歌為舞曲，意外創下收視新高1.93，同時段收視勇奪第1。最高收視則為2.43，總收視人口930000人，收視人口數也創下新高，25到49歲收視1.01亦打破紀錄，最高收視落在王瞳首次挑戰捷舞的段落，被譽為天才型選手的她，表現可圈可點，更誓言，「我在2019年一定要挺進小巨蛋。」
▲《舞力全開》主持人與參賽者。（圖／民視提供 , 2018.4.30）
侯怡君與GINO聽到收視奪冠，忍不住高興驚呼，侯怡君表示，「感謝藝人來賓苦練國標舞，從零開始練習，為節目流血、流汗，並為演出打拚。」GINO則笑說：「我聽到收視同時段第一的消息時，剛好正在拍難過的戲，但實在太開心，差點演不出來。」他將好成績歸功於工作團隊與所有人的努力，希望觀眾可以繼續支持節目。
▲王瞳誓言跳進小巨蛋。（圖／民視提供 , 2018.4.30）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Morn Creations】正版貓頭鷹後背包-皮草淺灰(M)
- 【CASIO 卡西歐 對錶系列】不鏽鋼錶帶_羅馬數字_浪漫情人對
- Puma Basket Classic 復古 男鞋 女鞋
- 【ROYAL DAMON羅亞戴蒙】『小淘氣』項鍊
- 亞典香榭地毯(咖啡)特大
- HGST 8TB 3.5吋 7200轉 SATAⅢ NAS專用硬碟
- ASUS華碩 M32電腦(i5-7400/GTX1050/1T/4G/Win10)
- Daniel Wellington Classic米蘭編織不鏽鋼手錶-白色/32mm
- 【Wild Tribe】真皮肩背包 斜背包(S0618棕)
- 【Reebok】Drop 時尚腕錶腕錶-桃紅x黑/38mm(展現於動感時尚
陳子璇校花女兒身世曝光 生父竟是通緝犯【NOWnews今日新聞】
超性感【NOWnews今日新聞】
歐陽妮妮罹患XXX沒藥醫：想辦法跟它對抗！【NOWnews今日新聞】
Janet很累拒老公求歡 夫妻自製短片入圍坎城影展【NOWnews今日新聞】
新垣結衣、星野源傳閃婚 《月薪嬌妻》續集不拍了【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》