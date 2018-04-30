▲王瞳（左）舞姿曼妙。（圖／民視提供 , 2018.4.30）

藝人侯怡君、GINO主持民視舞蹈節目《舞力全開》，28日邀請五位藝人王瞳、張家瑋、謝宜君、賴芊合以及王上豪進行國標舞大PK，沒想到王瞳首次跳捷舞，竟奪得收視好成績，主持人聽到收視表現亮眼，感謝所有人，GINO還因太開心險些演出失常。

該集因為題目之故，特地選擇台語金曲歌后張秀卿的歌為舞曲，意外創下收視新高1.93，同時段收視勇奪第1。最高收視則為2.43，總收視人口930000人，收視人口數也創下新高，25到49歲收視1.01亦打破紀錄，最高收視落在王瞳首次挑戰捷舞的段落，被譽為天才型選手的她，表現可圈可點，更誓言，「我在2019年一定要挺進小巨蛋。」

▲《舞力全開》主持人與參賽者。（圖／民視提供 , 2018.4.30）

侯怡君與GINO聽到收視奪冠，忍不住高興驚呼，侯怡君表示，「感謝藝人來賓苦練國標舞，從零開始練習，為節目流血、流汗，並為演出打拚。」GINO則笑說：「我聽到收視同時段第一的消息時，剛好正在拍難過的戲，但實在太開心，差點演不出來。」他將好成績歸功於工作團隊與所有人的努力，希望觀眾可以繼續支持節目。

▲王瞳誓言跳進小巨蛋。（圖／民視提供 , 2018.4.30）