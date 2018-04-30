控噪音吵死人 家屬索賠百萬被駁回中央社 (2018-04-30 18:14)
（中央社記者張謙香港30日電）中國大陸北京一戶人家懷疑家人因為被裝修噪音「吵死」，而向戶主、工人等索賠人民幣129萬元（約新台幣590萬元），但被法院裁定敗訴。
北京晚報今天報導，2016年6月的一個週六中午，家住海澱區某大樓的連先生找人安裝防盜門。
安裝期間，同住大樓的李某聽到噪音，上樓要求兩名工人停止施工，兩人於是停工，而連先生的房屋代管人于某也向李某道歉，並說半小時就會做好。
安裝完畢後，李某的老伴發現他身體異常，撥打120求救，但李某仍因搶救無效死亡，死因是心源性猝死。另經查證，李某事發前患有冠心病，定期服藥。
報導表示，事發後，李某的妻兒起訴連先生、兩名工人及防盜門生產廠商，索求死亡賠償金等共計129萬多元。
據報導，一審時，法院認為連先生及兩名工人對李某的死亡不承擔責任，但考慮到李某死亡，其家人遭受了一定的經濟損失，法院認為根據案件的實際情況，應當由雙方分擔該損失為宜。
為此，法院一審判決連先生、兩名工人補償李某家屬喪葬、救護費用共計1.8萬多元。另外，法院認為防盜門生產廠家和本案沒關聯。但李某家屬不服上訴。
據報導，北京第一中級人民法院裁定，李某死亡的直接原因是心源性猝死，雖然連先生和工人的裝修時間違反了有關法規，但3人與李某的死亡沒有因果關係。
最終，中級法院駁回上訴，維持原判。（編輯：林克倫）1070430
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