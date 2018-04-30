台法科技交流專題（中央社記者曾依璇格瑞諾布30日專電）法國格瑞諾布-阿爾卑斯大都會主席費拉里的辦公室，內外都有山。室外的自然是阿爾卑斯群山；室內的山，則是他木質辦公桌一隅，與桌面一體成型的浮雕，呈現3道波浪狀山脈。



那代表的是環繞格瑞諾布（Grenoble）的3座山，費拉里（Christophe Ferrari）很得意地介紹，這張保留木頭原色的桌子，是本地設計師的作品。



法國東南部的格瑞諾布位居阿爾卑斯山區，很早就順應環境，利用水力發電發展蓬勃的工業，數十年來，工業型態逐漸轉為數位化，朝向更能因應氣候變遷的方向發展。



格瑞諾布居民說，走在城裡，不管站在哪條街，望向盡頭幾乎都可以看到或青翠、或覆著白雪的高山，正因為近山，運動風氣興盛，對環境和生態也很敏感。



這或許可以說明格瑞諾布為何會是率先發展智慧和創新技術，以維持公民生活品質、同時減少污染的法國城市之一。



舉例來說，格瑞諾布的波納都市空間計畫（quartier de Bonne），把舊軍營改建為住商兩用區，透過改善建材隔熱及通風系統等方式，提高能源使用效率；商店和住宅頂部加裝太陽能板，增加綠色能源供電；還有一座以「高環境品質」（HQE）概念打造的購物中心。



自2008年、2009年起，陸續有住戶遷入這個區域，雖然媒體曾質疑節能效果不如預期，但當時這是全國第一個都市生態區（ecoquartier），還於2009年獲得環境部的最佳都市生態區獎項，頗具示範意義，也為後來的都市計畫提供參考經驗。



專門發展核能管理和智慧能源方案的Atos Worldgrid，在格瑞諾布是代表性企業，主要業務之一是提供智慧電表或水表的技術，這種裝置可把消耗量的數據自動傳送到中央系統，計算精確費用，使用者也可知道自己消耗了多少水電。



Atos Worldgrid全球智慧設施整合系統商業方案經理史希科（Helene Schricke）受訪時說，Atos Worldgrid近年在格瑞諾布與能源供應商合作，收集公立機構水電、瓦斯使用資料，以瞭解建物耗能和能源效率，作為制定改善措施的參考。



格瑞諾布科技工業發達，尤其微電子產業集中，又極力打造智慧城市，正好與台灣「志同道合」，近年格瑞諾布-阿爾卑斯大都會（Grenoble-Alpes Metropole）比以往更積極與台灣建立合作關係。



費拉里自己就是個榜樣，他連續3年親自到台北參加智慧城市論壇暨展覽，分享格瑞諾布的經驗，且每次都帶著新創企業或研究機構到台灣交流。



「我們想與台灣建立真正的夥伴關係」，他接受中央社記者訪問時說，他今年不僅赴台參展，還與桃園市簽署備忘錄，在格瑞諾布向歐盟「City Coach計畫」提交的案子中，也邀請桃園加入，未來可共同發展智慧城市策略。



「City Coach計畫」以發展智慧城市為主軸，領頭的有格瑞諾布和愛爾蘭的科克（Cork）。雖然計畫在歐盟架構之下，但格瑞諾布為擴大國際視野，向兩個亞洲城市提議結為外部夥伴，一個是以科學研究聞名的日本筑波，另一個就是桃園。



費拉里提到，有賴於這幾年的交流成果，台灣新創企業持續造訪格瑞諾布，甚至在此發展自己的計畫，例如專替智慧城市打造人工智慧生態系統的「智囊團」（THINKTANK）。



格瑞諾布-阿爾卑斯大都會投資團隊（Invest in Grenoble -Alps）國際行動處處長裴其納（Veronique Pequignat）也去過6、7次台灣，她認為，台灣是一道進入亞洲市場的門，投資環境安全，對智慧財產權有保障，企業文化也很活躍。



她說，格瑞諾布-阿爾卑斯大都會的活力也不遑多讓，這一區的失業率在全國各區相對算低，且法國政府於2013年底推出French Tech品牌後，展現了法國科技、創新的一面，改變外國人對法國只是奢侈品產地或文化大國的既定印象。



發展智慧城市，觸及的領域可以很廣泛，舉凡能源、建築、交通、物流、消費、休閒，在在都與科技創新脫不了關係，民眾享受智慧生活的同時，不需要理解背後的科技原理，政府卻不能忘記「科技以人為本」的原則。



費拉里說，發展智慧城市的關鍵是要觸及所有人口，「如果科技創新的結果，只造福某一類人，而不是所有人，對我們來說，那就是失敗」。（編輯：郭中翰）1070430