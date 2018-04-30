台法科技交流專題（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）法國南部土魯斯以航太產業聞名，創新能力和企圖心卻不止於此。土魯斯大都會今年首度參加台北智慧城市論壇暨展覽，行銷當地創新科技實力，並歡迎台灣新創企業在土魯斯發展。



土魯斯大都會（Toulouse Metropole）成立於2015年一月，涵蓋37個城市、約75萬人口，從區域整體角度出發，合作及執行各項發展計畫，包括公共運輸、都市計畫、因應氣候變遷、經濟發展、國際推廣等。



說到土魯斯，一般人最耳熟能詳的印象就是「航空重鎮」，以此相關研發能量為基礎，土魯斯近年也在朝智慧城市發展。



土魯斯大都會目前正執行「智慧城市2015-2020」計畫，要以5億歐元（約6.14億美元，約新台幣180億元）預算把大都會打造成更有效率、更永續的生活環境，智慧和創新儼然成為政策發展主軸之一。



負責數位事務的土魯斯大都會副主席賽普（Bertrand Serp），今年3月率團前往台北出席智慧城市論壇暨展覽，帶著研發地理定位系統的Uwinloc、Syntony和Pole Star等3家當地新創企業，在French Tech品牌架構下，推介土魯斯大都會引以為豪的新創技術。



此外，還有專門發展自動車科技的土魯斯新創企業Easymile，與企業夥伴喜門史塔雷克（7Starlake）共同展出。



賽普回覆中央社記者電郵訪問時表示，這些新創企業都在探索亞洲市場、尋找潛在夥伴及客戶，這次到台北參展，促成他們彼此建立聯繫，透過許多交流和商務拜會，應可收獲豐碩成果。



他提到，在展覽期間，土魯斯參與了各大城市首長齊聚的市長論壇，加上台北市提出全球智慧城市聯盟倡議，包括土魯斯在內的許多城市，預期會有跨國合作計畫，例如共同進行智慧城市實驗。



去年夏天，台中市長林佳龍率團參與巴黎國際航空暨太空展（SIAE），也特地造訪土魯斯。賽普說，從那時開始，雙方就維持頻繁交流，他藉著這次訪台機會，也與台中討論了經濟交流的潛在機會，特別希望讓新創企業在雙方城市設點更加便利。



他說：「我們也趁機與一些想要前往歐洲市場發展、對土魯斯豐富的商業生態系統有興趣的台灣新創企業家見面，希望很快能在土魯斯再見到他們。」



法國於2013年底推出French Tech品牌，集結公私部門力量，全力行銷法國新創科技實力，協助企業觸及國際市場，其中一項措施是在各地成立French Tech Hubs，建立法國的創新科技產業網絡，台灣也是基地之一。



賽普認為，受惠於此，好幾家土魯斯新創企業在台灣得以發展，例如專攻物聯網技術的Sigfox與電信商優納比（Unabiz）合作、Easymile與喜門史塔雷克合作。



在French Tech架構下，法國政府還推出「French Tech簽證」，以更便利、更優惠的條件，鼓勵外籍新創企業家、勞工和投資人到法國發展。



賽普說，目前還沒有台灣新創企業落腳土魯斯大都會，但他這次赴台，向不少台灣新創企業大力推薦了土魯斯的環境，「也許未來幾個月，我們會有好消息」。（編輯：郭中翰）1070430