匯流新聞網記者蘇元和／台北報導

數位匯流巨浪下，前進人工智慧AI時代，電信三雄的台灣大哥大結盟華碩電腦以及廣達組成「台灣人工智慧 A Team」，三方今（30日）宣布取得國家實驗研究院國家高速網路與計算中心「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統建置案」，建置總金額近新台幣11億，預計今年第4季將建置完成。

「台灣人工智慧A Team」成軍呼應國家AI發展戰略，台灣大哥大說，團隊匯集頂尖的台灣伺服器、雲端、網路與AI自有技術與堅實產業布局、整合能力，率先投入國內AI產業發展與推動，並藉由三大產業龍頭結盟，期望引領業界在AI應用的經驗交流與火花碰撞，強化台灣AI解決方案的國際競爭力，此外，數位匯流趨勢發展下，也掀起一波波的5G與大數據等創新應用商機，台哥大表示，無論在商業應用或智慧產業基礎建設，「台灣人工智慧 A Team」皆能成為國家、產業界發展AI的緊密戰略夥伴。

台哥大、華碩電腦以及廣達三家總營收約新台達1.6兆，台哥大進一步表示，這次是國內領導企業首度結盟，不但為從終端設備生產製造、網路建置到科技應用服務規劃的產業上中下游垂直整合，更是資通訊軟硬體大廠、電信與金融領域的跨集團產業合作，由華碩負責雲端伺服器、雲端服務平台與AI應用整合服務，台灣大哥大負責機房建置、資安與維運，廣達電腦負責AI/HPC運算及資料儲存平台。

華碩電腦在「台灣人工智慧A Team」中將結合伺服器、儲存設備、工作站、雲端技術、智慧機器人、IoT與智慧終端完整研發能量與應用軟體整合實力，以及深耕在精準醫療、教育科技、智慧交通、智慧能源與智慧城市等優勢，建構生態圈應用。

面對AI帶來的數位轉型時代，華碩更要以 ABC（AI、Big data、Cloud Computing）+IoT提供發展AI所需的基礎建設方案與垂直應用領域的解決方案。

至於台哥大的角色？台哥大將結合高階智慧資料中心規劃、建置與維運的經驗，加上如多層次DDoS防禦服務、即時監控SOC等全方位的資安服務與遍布全台的高速光纖網路。

台哥大說明，未來更會將AI與物聯網結合，應用在富邦集團的相關領域，如電信、媒體、零售、電商、金融、醫療等產業。

另外，廣達集團近年來投入大量研發資源在人工智慧與高效能運算，研發成果包括高密度圖形處理器 (GPU) 伺服器，並已有客戶大規模部署案例，以及導入主機水冷技術，使客戶進行高速運算時，能達到快速散熱及最佳節能效果。

此外，在軟體部分，台哥大進一步解釋，廣達是OpenHPC 社群的一員，持續與社群技術同步並降低導入門檻。同時，整合多款平行運算檔案系統，除開源套件外，也可為客戶提供商業技術支援。

台哥大也指出，「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統建置案」將協助建置新一代的AI計算主機，並建立產官、學、研共用具延展性的AI雲端大資料計算平台。

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