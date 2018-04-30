▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）

雷鬼唱作人Matzka推出個人第二張全新專輯《Matzka Station》，其中與小S合作新歌〈早晨瑜珈〉，MV推出3天點擊率突破百萬。今（30）日舉辦發片記者會，主持人黃子佼特別恭喜他，並開玩笑對他說：「都要感謝小S」，引起全場笑聲一片。

▲Matzka最喜歡小S的屁股，大讚很翹。（圖／索尼音樂提供, 2018.04.30）

Matzka表示，在創作〈早晨瑜珈〉這首歌時，腦中第一個想到的就是小S，覺得她是性感人妻第一名，「她兼具性感又有點瘋狂的因子」。Matzka大讚小S非常專業，跟她合作拍MV既緊張又刺激，其中有一幕小S穿著低胸裝，跪著擦地板，Matzka說：「現場攝影機狂拍。」而問到他最喜歡小S哪個身材部位，Matzka思考一下：「屁股，因為翹啊」。

▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片，分別破「真柔軟」、「真男人」、「真大氣」等三關。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）

▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片，挑戰一口氣吹滅蠟燭失敗。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）

這次的記者會上，唱片公司特別為Matzka準備三個關卡，要測試他的體能，其中一關要跟著Kimiko老師一起跳舞，雖然Matzka坐在椅子上抖胸、扭腰，搞的他滿頭大汗，還有吹蠟燭關卡要考驗他的「氣度」，結果他只吹滅兩根，雖然闖關失敗，不過唱片公司仍大手筆送上「專業電競賽車椅」，讓他當場又驚又喜，非常高興覺得這一切都值得了。

▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片，分別破「真柔軟」、「真男人」、「真大氣」等三關，雖然闖關失敗，但仍獲得大禮「專業電競賽車椅」。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）