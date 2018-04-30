Matzka最愛小S翹臀 讚她性感兼具瘋狂的小丑女NOWnews今日新聞 (2018-04-30 17:37)
雷鬼唱作人Matzka推出個人第二張全新專輯《Matzka Station》，其中與小S合作新歌〈早晨瑜珈〉，MV推出3天點擊率突破百萬。今（30）日舉辦發片記者會，主持人黃子佼特別恭喜他，並開玩笑對他說：「都要感謝小S」，引起全場笑聲一片。
▲Matzka最喜歡小S的屁股，大讚很翹。（圖／索尼音樂提供, 2018.04.30）
Matzka表示，在創作〈早晨瑜珈〉這首歌時，腦中第一個想到的就是小S，覺得她是性感人妻第一名，「她兼具性感又有點瘋狂的因子」。Matzka大讚小S非常專業，跟她合作拍MV既緊張又刺激，其中有一幕小S穿著低胸裝，跪著擦地板，Matzka說：「現場攝影機狂拍。」而問到他最喜歡小S哪個身材部位，Matzka思考一下：「屁股，因為翹啊」。
▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片，分別破「真柔軟」、「真男人」、「真大氣」等三關。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）
▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片，挑戰一口氣吹滅蠟燭失敗。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）
這次的記者會上，唱片公司特別為Matzka準備三個關卡，要測試他的體能，其中一關要跟著Kimiko老師一起跳舞，雖然Matzka坐在椅子上抖胸、扭腰，搞的他滿頭大汗，還有吹蠟燭關卡要考驗他的「氣度」，結果他只吹滅兩根，雖然闖關失敗，不過唱片公司仍大手筆送上「專業電競賽車椅」，讓他當場又驚又喜，非常高興覺得這一切都值得了。
▲Matzka 新專輯《Matzka Station》發片，分別破「真柔軟」、「真男人」、「真大氣」等三關，雖然闖關失敗，但仍獲得大禮「專業電競賽車椅」。（圖／記者林調遜攝，2018.4.30）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AOU & 美國BRITTO 旅行箱 24吋 TSA海關鎖 時尚潮流連線(海
- 【LONGCHAMP】LE PLIAGE系列經典摺疊款式長提把尼龍肩背包(
- Hermes ConstanceEP牛皮Ｈ釦短夾(淺卡其/金釦)
- Saint Rose 米菲 雙人100%純天絲兩用被套床包四件組
- PARNIS BOX 質感原木盒10只裝抽屜 收納錶盒 鎖式 木盒03
- TECO東元13Kg超音波定頻洗衣機W1308UW
- 【Abuns】台灣製和風耐磨拼花木紋巧拼地墊-108片裝/3坪(遊
- 掌廚 日本理研雙柄鍋 (24cm)
- 【時尚屋】晶華雪松大四斗櫃 5U7-21-05(免運費 臥室 斗櫃)
- ROLEX 勞力士 126333 蠔式 Datejust 金色鑽面腕錶-41mm
陳子璇校花女兒身世曝光 生父竟是通緝犯【NOWnews今日新聞】
超性感【NOWnews今日新聞】
歐陽妮妮罹患XXX沒藥醫：想辦法跟它對抗！【NOWnews今日新聞】
Janet很累拒老公求歡 夫妻自製短片入圍坎城影展【NOWnews今日新聞】
新垣結衣、星野源傳閃婚 《月薪嬌妻》續集不拍了【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》