▲陶嫚曼PO文諷刺只想攀關係的朋友。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）

藝人陶嫚曼以《我愛黑澀會》出道，拍過多部偶像劇，近日在君悅飯店舉行婚禮，因老公是中華開發金控董事長張家祝的兒子張維洋，加上張家祝又是前經濟部長，雄厚的背景讓陶嫚曼想低調完婚，不料她在昨（29）日IG限時動態上指出，這場婚禮有人故意走露風聲，言語中諷刺意味十足。

▲陶嫚曼在婚後7天PO文有朋友利用她的婚禮為了交朋友。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）

陶嫚曼與張維祥23日低調完婚，婚禮上政商名流齊聚還出動警察維安，馬英九、毛治國、管中閔、龍應台都在其中，陶嫚曼昨（29）日IG現時動態中感嘆：「一場婚禮，有誰是來打卡、拍照交朋友，有誰是真心想給新人祝福，我都看在眼裡。」由於夫家政商背景雄厚，加上自己是藝人，本想低調完婚，沒想到婚禮期間風聲走露，讓陶嫚曼也看清「現實」。

▲陶嫚曼與張維洋23日低調完婚。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）

陶嫚曼發文也引來外界猜測，暗示著朋友間有人藉著這場婚禮，有錢有勢的名人眾多，藉此來交朋友攀關係，短短發文幾個字，諷刺意味十足，也讓陶嫚曼看清許多朋友。

▲陶嫚曼29日的限時動態。（圖／翻攝IG , 2018.04.30）