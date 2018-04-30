▲亞曼達賽佛瑞在新作全裸上陣。（圖／海樂影業提供 , 2018.04.30）

未來的世界，連身體隱私都被會政府監控？2011年上映的《鐘點戰》新穎的世界觀設定引發影迷熱烈討論，該片導演的新作《視界戰》同樣以未來世界為背景，這次將探討個人隱私與政府監督產生的衝擊，女主角找來曾與導演合作過的好萊塢女星亞曼達賽佛瑞，她在片中全裸上陣，展現好身材，男主角克里夫歐文則因為片中大量的性愛鏡頭讓他當初一度想辭演！

克里夫歐文坦言：「收到導演邀約時，看了大綱就覺得十分有趣，但沒想到看完劇本後發現男主角性愛鏡頭很多，一度想要辭演。」導演安德魯尼可表示，自己是因為「史諾登」與「維基解密」的新聞事件引發創作靈感寫下這個劇本，他認為，未來政府很可能會以維護和平之名，監控全民的一舉一動，甚至是身體的隱私也都會被看得一清二楚，所以電影以大量的情色裸露以及運用AR、POV的創新技術，就是要讓觀眾體驗前所未有的視覺震撼！該片初審級別為限制級，片商目前爭取二次審查，希望能以輔導級過關。電影《視界戰》於5月4日全台上映。

▲克里夫歐文坦言當初差點因為太多性愛戲而辭演該片。（圖／海樂影業提供 , 2018.04.30）

▲電影《視界戰》有多場性愛鏡頭。（圖／海樂影業提供 , 2018.04.30）