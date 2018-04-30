▲楊繡惠談脫線病危情況。（圖／中天提供 , 2018.4.30）

藝人楊繡惠今（30）日參加中天節目《小明星大跟班》錄影，她受訪時，談到情同父親的脫線日前病危一事，「他那時跟我說做夢內容，我嚇死了，他夢到豬哥亮跟文英阿姨，還有自己的媽媽。」她透露，當時脫線狀況不好，還曾在無意識中拔掉針筒，整個床上噴得到處都是血。

楊繡惠表示，「他住院時狀況不好，幾乎都不吃東西，連水也不喝，醫生沒有辦法，只能建議插管，幸好有插管，他那時候幾乎只剩一口氣，大腿只剩下這麼粗。」她比出1個手臂粗的大小，「還會在無意識拔掉手上的針筒，整個床上都是血。最可怕的是，他跟我說夢見豬哥亮、文英阿姨，還有自己的媽媽，這些都是死去的人，我真的嚇壞了。」她透露在脫線夢中，這些長輩都沒有說話，脫線還疑惑地問：「他們都不說話、不工作，只是在那邊。」從他口中說出的夢境，加上當時的病況，簡直嚇壞她。

▲脫線住院45天。（圖／翻攝自臉書，2018.04.28）

楊繡惠提及，「後來是他媳婦的朋友說，醫院有個不成文的規定，如果病人越來越壞，可以交換病房，說也奇怪，換了病房之後，他開始吃東西，病情也有了起色。」她透露脫線全家都保了癌症險，偏偏他自己沒有，住院1天8000元，他總共住了45天，「但是錢不是問題，只要他能好最重要。」

想起脫線病危那段時間，她仍難忘煎熬心情，「這件事情怕傳出去，連我哥都沒說，只有爸、媽跟我知道，我每天都求老天爺，還去拜玉皇大帝。」幸好脫線目前病情好轉，已回台東家裡休養，1周洗腎3次，每天還會主動跟親朋好友聊天，身體狀況逐漸好轉中。