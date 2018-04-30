朴寒星升級當媽媽 30日喜得一子Wow!NEWS新聞網 (2018-04-30 16:07)
bnt新聞訊 韓國演員朴寒星升級成為母親，兒子在30日下午出生。
據某媒體30日的報道，朴寒星於當天下午在首爾某婦產醫院誕下一名體重為2.67kg的男嬰，正式升級成為母親。隨後，朴寒星所屬社也向媒體確認了這一喜訊：“朴寒星在30日下午誕下一子，產婦和寶寶都很健康。”
另外，朴寒星短時間內暫無新作計劃，將集中於產後恢複和育兒。王容/文 bnt新聞DB/圖
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