



bnt新聞訊 韓國演員朴寒星升級成為母親，兒子在30日下午出生。







據某媒體30日的報道，朴寒星於當天下午在首爾某婦產醫院誕下一名體重為2.67kg的男嬰，正式升級成為母親。隨後，朴寒星所屬社也向媒體確認了這一喜訊：“朴寒星在30日下午誕下一子，產婦和寶寶都很健康。”





另外，朴寒星短時間內暫無新作計劃，將集中於產後恢複和育兒。王容/文 bnt新聞DB/圖









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