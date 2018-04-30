GFriend舉行回歸SC 純美造型美貌亮眼Wow!NEWS新聞網 (2018-04-30 16:09)
bnt新聞訊 30日下午，韓國女團GFriend在首爾廣津區Yes24 Live Hall舉行迷你6輯「Time for moon night」媒體SHOW CASE，正式回歸。王容/文 金智允/圖
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