匯流新聞網記者蘇元和／台北報導

電信三雄台灣大哥大、遠傳搶攻行動支付市場，台哥大攜手全台3000多家的全家便利商店，雙方跨界聯手經營聯名會員，透過不同會員加值服務，瞄準點數經濟，發揮黏客作戰效益。

遠傳friDay錢包開通icash2.0後，率先與零售業龍頭7-ELEVEN合作之外，結盟通路包括康是美、多拿滋、21 PLUS、21風味館、COLD STONE、Semeur聖娜多堡等，提供便利支付與優惠之外，也帶動消費者全新的通路消費服務體驗。

遠傳表示，friDay錢包發現百貨通路消費用戶以iOS用戶為主，約佔65%，量販通路則相反，以Android用戶為主，約佔60%左右；交易族群屬性也大不相同，年齡層部份則充份表現年輕族群對於行動支付新鮮感，集中在21-40歲。去年百貨週年慶期間，friDay錢包突破5億元交易金額，可說是由年輕女性且為iOS用戶所創造。

台灣大哥大也正式與零售業全家結盟，台哥大新創服務副總經理詹兆源表示，台灣大Wali智慧錢包擁有超過百萬的用戶數。行動支付結合通路會員優惠將是行動支付的必然趨勢，消費者使用行動支付時，店家可辨認出會員身分並給予專屬優惠，透過支付工具讓店家能在第一時間提供個人化服務，消費者也能在第一時間獲得最佳服務，這是雙贏的服務體驗。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，會員經營為「全家」新零售的關鍵策略之一，雙方將透過不同會員加值服務，發揮黏客效益並吸引消費者。

林志清表示，「全家」目前會員數已突破500萬，此次與台哥大攜手合作推出會員聯名服務，為「全家」與電信產業的全新合作模式，為「全家」會員引入新成長動能。

行動支付在世界各地掀起一陣旋風，行動支付的使用率也逐年提升，去年，台哥大的「Wali智慧錢包」是全台第一張可自動加值的Wali手機悠遊聯名卡。

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