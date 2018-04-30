▲陳宇風加入《情•份》尚未滿一個月，爆出工時過長。（圖／翻攝自臉書，2018.04.30）

八點檔《情•份》演員群日前抽空參與愛心捐血活動，由羅時豐率年輕演員黃露瑤、巫宗翰、程雅晨上街招募熱血，羅時豐分享起過去曾經成功捐血，事後卻通知不能使用的傷心回憶：「曾經捐過一次，後來檢驗後被通知血太濃不能用，怕害到別人，後來就都沒去過了。」

《情》劇中飾演大小老婆的柯淑勤與方文琳，為了讓老公羅時豐能公平地對待兩位妻子，共同訂出「永堂條款」約定3人不論做任何事都要一起，也不能虧待任何一方。最近劇情發展至柯淑勤與方文琳為了社區聯歡晚會，表演時常暗中較勁，幸虧羅時豐假藉受傷之名，成功轉移老婆們的注意力、扭轉局勢。

▲羅時豐帶領《情•份》捐血。（圖／台視提供，2018.04.30）

此外，陳宇風加入《情•份》不到一個月，卻爆出至今只休息2天，讓他怒喊：「台灣的環境不是不能改，是你們不願意改！」對此，製作人林雅玲在跟陳宇風了解狀況後表示：「陳宇風自4月13日加入劇組，因目前劇組正拍攝陳宇風主戲，藝人為達到最完美的演出、難免求好心切，才使拍攝時間拉長。」

記者致電柯淑勤、方文琳經紀人，都表示藝人每天都能休息到8小時左右，並無工時過長的問題。陳宇風經紀人則說還在了解狀況中，其他不願多說。