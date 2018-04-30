陳子璇校花女兒身世曝光 生父竟是通緝犯NOWnews今日新聞 (2018-04-30 16:21)
補教名師高國華與陳子璇於2011年結婚，高國華與兩任前妻共生下2男2女，陳思妤為陳子璇與前任所生，雖然非親生，高國華對陳思妤也是疼愛有加，據了解，陳思妤的生父是一名通緝犯，陳子璇當年還是未婚生子。
▲陳子璇（左圖左下）一手把女兒養大，嫁給高國華後陳思妤第一次體會到父愛。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）
當年陳子璇帶著女兒嫁給高國華，對外只聲稱女兒生父是「當時在國外的那個男人」，原來陳子璇19年前，不顧家人反對，義無反顧的愛上一位通緝犯，陳思妤生父為躲避追緝，逃亡到海外從此了無音訊，留下陳子璇一人把女兒養大。
▲高國華與陳子璇結婚7年，陳思妤也喊高國華Daddy。（圖／翻攝臉書 , 2018.04.30）
陳思妤外表亮麗身材姣好，高中曾是學校校花，近日又錄取上UCLA（加州大學洛杉磯分校），在美國的生活都是自己打理，她一出生從沒見過生父，如今高國華成為繼父，陳思妤終於感受到父愛，也稱呼高國華為Daddy，兩人的相處狀況也很好。
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