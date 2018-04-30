兒童版即時通Messenger Kids推「睡眠模式」讓家長控管上線時間匯流新聞網 (2018-04-30 15:00)
匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導
美國社群網站巨擘Facebook去（2017）年12月針對6至12歲的兒童推出兒童版即時通「Messenger Kids」，父母可檢查孩子們的對話以及聯絡人，現在他們又推出了「睡眠模式」，父母能更進一步地管控孩子們使用App的時間。
在這項新的「睡眠模式」之下，家長能夠設定何時關閉Messenger，不讓孩子們偷用。例如將晚餐以及睡覺時間設定關閉，早上再重新開啟；而於關閉前的10分鐘，平板或手機會出現倒數通知，讓孩子有時間和自己的好友道別。
如果孩子嘗試在睡眠模式的狀態下開啟，則應用程式會顯示「目前正處於睡眠模式，請稍後再試」的訊息。
據Facebook目前的政策，用戶年齡需滿13歲以上才可申請Facebook帳戶，但仍有許多人會規避其機制，對此，Facebook發言人史文森（Lauren Svensson）表示：「市場上確實缺乏一款適用兒童，並同時能賦予家長控制權的通訊程式，因此我們推出了Messenger Kids。」
透過該應用程式，孩子們所發出的訊息皆無法刪除，父母能夠檢查其中的對話，且Messenger Kids上並無購物功能及廣告干擾，孩子跟父母皆有權利舉報及封鎖不當內容及用戶；而這項程式會由父母的Facebook帳號所控制。
Messenger Kids自推出以來爭議不斷，共有100多名兒童發展專家、健康團體、教育工作者及家長等等呼籲應該將這項應用程式關閉，兒童權益組織Center for Digital Democracy行政總裁Jeffrey Chester就說道：「該程式很明顯的能培養小用戶對Facebook的忠誠，同時又能令家長頻繁的使用Facebook，他們絕對不會錯過這龐大的市場。」
對此，Facebook表示，他們已竭盡全力確保該應用程式不會侵害到兒童的安全，且符合《美國兒童線上隱私保護法案》（Children’s Online Privacy Protection Act，COPPA），「我們所取得的相關數據，不會用來賣廣告。」
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