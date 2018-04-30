關係好壞錢知道 陸客在南韓便利店消費大增中央社 (2018-04-30 14:47)
（中央社台北30日電）中國官媒環球網報導，南韓便利店CU今天發布的數據顯示，今年第一季大陸民眾在CU使用銀聯卡和支付寶消費次數年增73.5%，雙方關係出現回暖跡象。
報導引述韓媒表示，受「薩德」事件影響，赴韓中國遊客大幅減少，去年7月年減高達近7成。
此外，去年4至8月在CU便利店利用銀聯卡和支付寶的結算次數銳減到同年1至2月的1/3。
報導說，隨著最近中韓關係出現回暖跡象，利用銀聯卡和支付寶的消費次數在今年1月和2月分別年增16%和32.9%，3月更大增247%。4月以來增勢更明顯，本月1至22日用銀聯卡和支付寶的消費次數年增4.2倍。
南韓旅遊部門的數據顯示，3月赴韓的中國遊客年增11.8%，達40.3萬人次，首次擺脫去年3月以來的減少勢趨。
薩德事件是指南韓接受美國的協助，在國內部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的過程及衍生事件。雙方於2016年2月宣布展開磋商，並2017年3月開始部署。
首爾雖主張這項軍事部署只是針對平壤的防禦措施，但北京認為部署薩德系統會影響中國國土安全，對南韓採取了多項反制措施，兩國關係也受影響。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1070430
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