香港「明報」報導，位在北京市「朝陽區」核心地段的北京第一高樓，高五百二十八公尺的「中國尊」，因為最高三層，能夠看到北京「中南海」；因此，中共當局規定，「中國尊」整體落成之後，頂樓三層必須交由國安部門使用，不得出租。



「中國尊」是大陸「中國中信集團」的總部，由於外部做成一個中國古代酒器「尊」的形狀，因此被稱為「中國尊」。不過，由於這座「中國尊」，靠近北京中南海，頂樓三層可以看到中南海內的多個保密目標，因此遭到中共當局盯上；要求今年年底，「中國尊」整體落成之後，頂樓三層必須將由國安部門使用，而樓頂的觀景平台，不准朝中南海方向眺望。



報導引述北京知情人士的消息說，整改後的中國尊頂樓三層，在營運之後，所有要登上大樓觀光層的遊客，必須接受安檢，不准攜帶專業級高倍數望遠鏡等物品。而先前，批准「中國尊」規劃建設方案的政府人員，據稱已經受到中共有關部門的嚴厲批評檢討。



