目前還在大陸大連造船廠的第一艘中國大陸自製航空母艦，已經在這個月28號升起代表「我在試航」的信號旗，加上遼寧省海事局日前發布航行警告，顯示這艘去年4月間下水的大陸自製航空母艦，應該在近日內就會進行海試。



根據大陸媒體報導，這艘001A航空母艦在4月28號，升起了R、U、１三面信號旗，代表「我在試航」，艦上陸續進行水砲、輪機和相位陣列雷達的檢測，還升起了大陸的五星旗，種種跡象都顯示，海試工作已經升火待發。



此外，遼寧省海事局日前發布航行警告，從4月27號到5月4號，在渤海海峽黃海北部「執行軍事任務」，禁止其他船隻駛入，劃定的管制範圍就在大連附近的黃海海面，這顯示001A航艦的首次海上試航，應該會在近日內登場。



