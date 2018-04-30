升起信號旗 陸自製航艦即將試航中廣新聞網 (2018-04-30 14:01)
目前還在大陸大連造船廠的第一艘中國大陸自製航空母艦，已經在這個月28號升起代表「我在試航」的信號旗，加上遼寧省海事局日前發布航行警告，顯示這艘去年4月間下水的大陸自製航空母艦，應該在近日內就會進行海試。
根據大陸媒體報導，這艘001A航空母艦在4月28號，升起了R、U、１三面信號旗，代表「我在試航」，艦上陸續進行水砲、輪機和相位陣列雷達的檢測，還升起了大陸的五星旗，種種跡象都顯示，海試工作已經升火待發。
此外，遼寧省海事局日前發布航行警告，從4月27號到5月4號，在渤海海峽黃海北部「執行軍事任務」，禁止其他船隻駛入，劃定的管制範圍就在大連附近的黃海海面，這顯示001A航艦的首次海上試航，應該會在近日內登場。
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