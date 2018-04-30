（中央社記者張謙香港30日電）據解放軍報報導，中共解放軍已建立具融合性的戰區聯合作戰指揮資訊系統。香港軍事專家分析，這是中共軍改的核心改革。



解放軍報今天刊登的一篇人物報導，介紹中部戰區聯合作戰指揮中心某保障隊總工程師尹璐，當中透露相關訊息。



報導表示，中共中央軍事委員會2016年2月1日舉行戰區成立大會，尹璐在戰區尚在籌建階段時，參與構建戰區聯合作戰指揮資訊系統。



報導指出，在構建過程中，她帶領團隊組織了幾千次對接、融合、調試，引接陸海空天等10多種信源，構建起上通軍委、下聯戰區陸、空、火箭軍和省軍區、聯勤保障部隊的聯合作戰指揮資訊系統。



對於這個指揮資訊系統如何發揮作用，報導舉例，在華北某地，中部戰區曾組織指揮一場諸軍種防空聯合作戰實兵演習。



演習中，多批次「敵」機和艦船攻擊大陸戰略目標，尹璐帶領保障組借助指揮資訊系統和分析工具，對「敵」機和艦船進行目標判斷、企圖分析和威脅評估等，很快給指揮部送出由各方資訊流融合的「戰場情況圖」，保障戰區多軍種力量聯合對「敵」開展反擊。



報導表示，這是戰區成立後諸多訊源融合為「戰場情況圖」的歷史性跨越，為戰區聯指中心迅速進入運轉階段提供了不可替代的有力支撐。



據報導，戰區指揮資訊系統平台建設初期，對於一些常規資訊的引接、融合、處理，原有方案採用的是人工處理方式，不僅費時費力，還會影響精度。之後，尹璐引入人工智慧方式改進。



對於解放軍報透露的上述訊息，香港軍事評論員梁國樑認為，這是中共軍改的一項核心改革，讓解放軍向現代戰爭的資訊化和數位化邁進。



他說，解放軍已擁有許多新裝備，但如果沒有統一的聯網作戰平台，恐怕作用大打折扣；有了這個平台，裝備就能發揮更大效用。



而從報導透露的訊息，解放軍自2016年起才構建起這種現代作戰指揮系統平台，遠遠落後於美軍和俄羅斯軍隊。（編輯：繆宗翰）1070430