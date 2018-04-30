山西呂梁傳山崩 9人遇難中央社 (2018-04-30 13:22)
（中央社台北30日電）中國山西省呂梁市一處山體今天清晨發生走山意外，被埋的9人全部遇難。
陸媒澎湃新聞引述呂梁官方消息說，清晨4時57分，呂梁市離石區棗林鄉彩家莊南溝發生山體滑坡，共9人遇難。
報導說，呂梁官方在災害發生後出動消防、公安、國土、安監和衛計等部門百餘人，大型機械4台、救護車5輛展開救援。
在有相關部門和救援隊伍的全力施救下，搜救工作目前基本結束，善後工作已全面展開。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1070430
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